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列治文夜市聚人潮 開啟夏日祭典

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山列治文夜市吸引很多人潮。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山列治文夜市吸引很多人潮。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山列治文區6月8日舉辦今夏首次夜市活動，數以百計的舊金山市民到Clement街道，大大小小數十個社區商家搭建攤位，現場人頭湧動，既有音樂家放送流行音樂，也有雜技演員在現場表演舞獅，熱鬧非凡，開啟了舊金山夏日的祭典。

除音樂和表演外，現場最為引人注目的便是各式各樣的美食攤位。有商家現場製作中華傳統食物龍鬚糖，也有烘培師現場製作的新鮮出爐的烤麵包，還有日式壽司和拉麵現場售賣，更有楊枝金露布丁、奶黃金包、桂花糕、叉燒包這樣的港式點心等。

一片熱鬧之中，舊金山當地政要也到場支持活動，舊金山市議員陳詩敏大力讚揚了本次的夏季夜市，她尤其稱讚列治文區多元的食物。她說，如果民眾正在尋找麵店，無論是日式拉麵、中式麵條、越南麵，都是最佳的選擇；如果想吃印度菜，這裡也有海洋印度菜。還有新開的韓國餐廳。陳詩敏表示，她真心希望居民們能出來支持商家，不過她也提醒人們要記得收好垃圾，「這樣住在附近的鄰居，就會歡迎大家回來繼續擺夜市。」

加州參議員丁右立表示，他非常感謝所有來到這裡的市民從家裡出來支持這個令人驚嘆的夜市，他同時也感謝為這一夜市提供安全保護的警察隊伍，更感謝讓這一夜市實現的當地社區組織們。他提到，這只是舊金山接下來幾個月要組織的四個市場活動中的第一個，還請大家多多支持本地的商家。

舊金山列治文夜市。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山列治文夜市。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山列治文夜市有很多美食。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山列治文夜市有很多美食。（記者楊逸辰／攝影）
加州參議員丁右立。（記者楊逸辰／攝影）
加州參議員丁右立。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山列治文夜市有很多美食。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山列治文夜市有很多美食。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山列治文夜市有很多美食。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山列治文夜市有很多美食。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山列治文夜市有很多美食。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山列治文夜市有很多美食。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山夜市吸引很多民眾造訪。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山夜市吸引很多民眾造訪。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山市議員陳詩敏。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山市議員陳詩敏。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山列治文夜市有很多美食。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山列治文夜市有很多美食。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 印度 加州

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