列治文夜市聚人潮 開啟夏日祭典

舊金山列治文夜市吸引很多人潮。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 列治文區6月8日舉辦今夏首次夜市活動，數以百計的舊金山市民到Clement街道，大大小小數十個社區商家搭建攤位，現場人頭湧動，既有音樂家放送流行音樂，也有雜技演員在現場表演舞獅，熱鬧非凡，開啟了舊金山夏日的祭典。

除音樂和表演外，現場最為引人注目的便是各式各樣的美食攤位。有商家現場製作中華傳統食物龍鬚糖，也有烘培師現場製作的新鮮出爐的烤麵包，還有日式壽司和拉麵現場售賣，更有楊枝金露布丁、奶黃金包、桂花糕、叉燒包這樣的港式點心等。

一片熱鬧之中，舊金山當地政要也到場支持活動，舊金山市議員陳詩敏大力讚揚了本次的夏季夜市，她尤其稱讚列治文區多元的食物。她說，如果民眾正在尋找麵店，無論是日式拉麵、中式麵條、越南麵，都是最佳的選擇；如果想吃印度 菜，這裡也有海洋印度菜。還有新開的韓國餐廳。陳詩敏表示，她真心希望居民們能出來支持商家，不過她也提醒人們要記得收好垃圾，「這樣住在附近的鄰居，就會歡迎大家回來繼續擺夜市。」