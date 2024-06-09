韓商湧入日本城 欲打造韓國文化中心

舊金山日本城內原本就有不少亞洲元素，韓國餐廳、卡拉OK等也開始聚集在日本城，圖為日本城室內攤商。（記者江碩涵／攝影）

據「舊金山 標準報」（San Francisco Standard）報導，舊金山並沒有正式的韓國城，但韓劇或韓國粉絲們經常光顧位於舊金山市中心的韓國餐館、酒吧和美容店聚集區。

與洛杉磯 （Los Angeles）標誌性的韓國城不同，舊金山的韓裔美國人社區一般較為分散，規模也相對較小，約有 1萬2000 名居民，占全市人口的 1.5%。儘管如此，在Post街、Geary街和Fillmore街的短短幾步之遙，已經有幾十家韓國企業開業，幾乎每個街區都有韓語標識。

在這座以歷史悠久的唐人街和日本 城街區而聞名的城市，韓國商戶的日益流行促使一些企業家制定了一項雄心勃勃的計畫，要建立一個韓國文化中心。

韓資企業 Woori 集團的市場經理 Jin Hyup Song 說：「我們的願景很明確：在舊金山打造一個以美食為主的韓國城。」

Daeho Kalbijim & Beef Soup、YakiniQ Korean BBQ、Jina Bakes、Beque BBQ、Doobu、San Wang Restaurant、Dimples、Pagoda 和 Seoul Garden 是一些受歡迎的餐館和酒吧，它們在舊金山市中心悄然形成了一個嶄露頭角的韓國城。

在Laguna街和Post街的拐角處，Daeho 餐廳旁邊的一棟建築上掛滿了韓語招牌，宣傳醫療、會計和法律服務；還有韓國卡拉 OK 、美容店，以及護膚品商店；一個街區之外還有spa和禮品店。

據 Woori 集團稱，今年1月，該集團的三名經理訪問了洛杉磯的韓國城和橙縣（Orange County），從南加州的韓國文化浪潮中收集數據和靈感。今年早些時候，該集團還成立了舊金山韓美餐飲協會（KARA SF），並將在Fillmore街區設立辦事處。

Song 表示，公司的目標是將該地區打造成 「非官方 」的韓國文化區，同時又不破壞該地區作為舊金山黑人和日裔美國人社區中心的深厚歷史淵源。

日本城商人協會主席 橋本（Rich Hashimoto） 說，歡迎更多的企業進駐日本城，並很高興看到該地區正在成為一個擁有眾多餐飲選擇的泛亞洲目的地。

在韓國出生的中國移民 Slider Wang 經營著一家有 46 年歷史的 San Wang 餐廳，以韓式中餐著稱。他說，許多韓國和中國家庭來他的餐館用餐，還有從韓國來這座城市工作的韓國飛行員和空乘人員。他稱餐館吸引了來自各個人口群體的顧客，這裡的地理位置非常適合來自全市的亞洲顧客。