「仁來瘋」掀赴台潮 觀光署舊金山辦展吸睛

國際級紙雕大師洪新富夫妻，兩人在現場摺起了許多具有台灣風情的摺紙藝術。（記者江碩涵／攝影）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前在台灣參加台北國際電腦展，造成全球掀起一股追星風潮，而黃仁勳就是舊金山灣區 矽谷當地的台裔科技人，許多科技業界這次為了追黃仁勳談AI的科技趨勢，從矽谷一路追到台灣，台灣的觀光 、洽商詢問度大幅提升。

舊金山灣區除了台裔僑胞會固定回台探親外，矽谷科技業到台灣開會、觀光、旅行者也不少。觀光署為刺激美國人赴台旅遊，7日在舊金山舉行台灣觀光推廣會，會中除了簡報台灣豐富旅遊資源和多元文化底蘊外，也讓舊金山業者品嘗台灣美食、試喝台灣好茶，吸引上百名旅遊業者參與，活動熱鬧。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，台灣以多元文化著稱，美食也是一大特色，從滷肉飯、蚵仔煎、牛肉麵到珍珠奶茶，都是享譽國際的美食，他旅外這麼多年，最想念的就是台灣的美食，台灣其實不僅有美食，更蘊含著豐富的文化底蘊，以及優良的治安，非常歡迎美國朋友親自到台灣，體驗台灣文化。

交通部觀光署國際組科長柯怡君指出，台灣擁有豐富且多元的自然風景、生態與文化，相信可以滿足北美旅客對旅遊目的地的想像，尤其舊金山灣區一直以來都有不少商務旅客到台灣，若能夠多停留幾天，除了洽商還能觀光，到台灣其他地區，相信是很棒的體驗。

推廣會現場活動豐富相當豐富，這次也邀請國際級紙雕大師洪新富帶來的台灣生態摺紙互動、彩繪大師曾炎輝絹扇繪製教學、宜蘭製茶老店鹿苑茶莊的茶辦桌體驗及窗花木器杯墊等手作活動，讓許多舊金山灣區業者感到相當新奇。

洪新富夫妻兩人在現場摺起了許多具有台灣風情的摺紙藝術，也教導許多在地觀光業者如何摺紙，吸引許多舊金山灣區業者圍觀，大家都相當驚艷於洪新富的巧手藝術。