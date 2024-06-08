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谷歌殺妻案凶宅掛牌 賣家經紀：雙方決定

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉縣報導
請願書稱，于軒一據信被丈夫陳立人殺害，因此原本第一優先權的死者丈夫不再適宜作為她遺囑的個人代表。（聖他克拉拉縣民事法庭）
請願書稱，于軒一據信被丈夫陳立人殺害，因此原本第一優先權的死者丈夫不再適宜作為她遺囑的個人代表。（聖他克拉拉縣民事法庭）

谷歌工程師陳立人殺妻案的刑事訴訟7日再次開庭，涉及案發凶宅的死者遺囑認證案也仍在進行中。而該處房產卻在5月19日以212萬的價格掛牌上市，並在9天內據說加價了20萬「進入交易流程（pending）」。而背後的賣家究竟是誰和賣房款的歸屬問題難免引人猜測。本報記者為此向代表賣家的房產經紀人Sylvia Tian了解了情況。

Sylvia表示，房產是夫妻共同財產，賣房也是雙方，也就是陳立人（音譯：Liren Chen）本人和死者于軒一（音譯：Xuanyi Yu）父母，共同的決定。售房款也會協商分配，不存在網傳的一方爭奪，一方可能拿不到錢的說法。

Sylvia指出，由於房主已經失去了還貸能力，與其斷供後被銀行拿去拍賣，不如直接出售以更好的價格成交。另外房屋空置久了也存在許多隱患，甚至可能影響整個社區的房屋價值。

一位自稱知情人士告訴記者，這處凶宅空置後曾遭入室盜竊，值錢的物品基本全部被盜。另外，于軒一死後，陳立人入獄，雙都都有很多事務無人處理。而他們的父母也並不長期在美國，於是都是友人自發幫忙，並且不惜花時間、花精力、甚至花錢。

另外，這名知情人士還透露，購房時陳立人實際上出了較多首付款。但如今賣房，他也無意爭奪售房款，相反表現出希望用這筆錢補償死者家屬。

根據記者獲得的于軒一遺囑認證案的法庭文件，該民事案件由Xin Zhang在4月15日提出。請願書稱，于軒一據信被丈夫陳立人殺害，因此原本第一優先權的死者丈夫不再適宜作為她遺囑的個人代表。死者父母應享有最高優先權。而他們提名的人也應該享有同等的優先權獲得法庭任命。

法庭文件顯示，Xin Zhang是受到陳立人及于軒一父母Chengfei Yu和Zhengai Jin的委託和授權擔任于軒一遺產的個人代表和管理者。于軒一母親Zhengai Jin早在2月時就簽署了提名Xin Zhang的文件。陳立人也在上個月初簽署文件，拒絕擔任于軒一遺囑的個人代表，同樣提名Xin Zhang，並確認任命她為于軒一遺囑的管理員。

法庭文件中還提到，于軒一死前的最後一次薪水金額是1萬969.07元，這應該是她在Google兩周的收入。不過Chase銀行出具的她帳戶中可認領的金額只有1,249.97元。

根據陳立人與于軒一購房時的貸款合同，他們在2023年4月以204萬9000元的價格購入位於714 Valley Way, Santa Clara的獨立屋，向第一共和銀行（First Republic Bank）貸款153萬6600元，即首付款為51萬2400。他們當時選擇的是初始利率為4.65%的可調利率，相當於每個月要償還7923。

于軒一母親Zhengai Jin早在2月時就簽署了提名Xin Zhang的文件。...
于軒一母親Zhengai Jin早在2月時就簽署了提名Xin Zhang的文件。（聖他克拉拉縣民事法庭）
法庭文件中提到，于軒一死前的最後一次薪水金額是1萬969.07元，這應該是她在G...
法庭文件中提到，于軒一死前的最後一次薪水金額是1萬969.07元，這應該是她在Google兩周的收入。（聖他克拉拉縣民事法庭）
Chase銀行出具的于軒一帳戶中可認領的金額只有1,249.97元。（聖他克拉拉...
Chase銀行出具的于軒一帳戶中可認領的金額只有1,249.97元。（聖他克拉拉縣民事法庭）
陳立人在上個月初簽署文件，拒絕擔任于軒一遺囑的個人代表，提名Xin Zhang，...
陳立人在上個月初簽署文件，拒絕擔任于軒一遺囑的個人代表，提名Xin Zhang，並確認任命她為于軒一遺囑的管理員。（聖他克拉拉縣民事法庭）

貸款 利率 刑事訴訟

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