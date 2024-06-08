5成亞太裔疫情患者 有中度或重度心理困擾

亞太基金會執行總監王珞玲表示，只有16%的亞裔報告患有精神疾病，而白人成年人的這一比率為24%。（記者劉先進╱攝影）

亞太基金會（Asian Pacific Fund）本周舉行亞太裔峰會「恢復和重新定義精神健康」。基金會執行總監王珞玲（Carolyn Wang Kong）表示，只有16%的亞裔 報告患有任何精神疾病，而白人成年人的這一比率為24%。幾乎一半的亞太裔社區疫情 患者，正在經歷中度或嚴重的心理困擾。

王珞玲說，亞太基金會成立30年，是本地區一家致力於服務亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民社區的社區基金會。 當天討論的是，社區的心理健康和福祉的驅動因素，有哪些解決方案已經到位，且行之有效，「我們必須能夠明確，是什麼導致健康或不健康，這樣制定出來的解決方案，才能真正滿足社區的需求。」

王珞玲表示，只有16%的亞裔報告患有任何精神疾病，而白人成年人為24%。相比於白人，亞太裔成年人尋求精神健康服務的可能性是三分之一。只有25%的亞太裔報告說接受過精神健康服務，而白人的比率則為52%。「為什麼所有這些數據都指向，亞太裔要麼不需要服務，要麼沒有問題，要麼是恥辱化？」

王珞玲表示，幾乎一半的亞太裔社區疫情患者，正在經歷中度或嚴重的心理困擾。與上述16%的數字相比，是一個非常不同的故事。根據疾控中心的數據，蓄意自殘仍然是15至24歲加州 青少年的主要死因。加州健康兒童調查顯示，每年有42%的亞裔青少年表示長期感到悲傷或絕望，比疫情之前的33%有所上升，是所有族裔青少年中增幅最大的。「脫節的原因在哪裡？數據清楚地表明有需求，但卻沒有人去關心？如果我們能夠重新認識亞裔社區的真實情況，我們就能重新定義解決方案。」