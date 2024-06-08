路權屢遭限縮 舊金山車主喊苦

舊金山努力提高街道對騎車者和行人的安全性舉措，毀譽參半。（取自Pexels）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山這個美國人口密度第二高的大城市，在努力提高街道對騎車者和行人的安全性的同時，對汽車的友好度越來越低。駕駛者被受保護的自行車道、停車位減少、有利於行人的街道及禁止在許多紅燈前右轉等種種困擾所折磨。

在過去的五年裡，誰在街道上享有優先權爭鬥愈演愈烈。批評者認為，在經濟復甦乏力的情況下，這座城市不能得罪那些喜歡開車的上班族、購物者和食客。

米慎區（Mission）的商戶威脅要就一條有爭議的自行車道起訴市政府，其中一家商戶還發起了絕食抗議。日落區（Sunset）的商戶則認為，拖延已久的交通升級項目毀掉了他們的生計。去年，全市的企業都在抨擊將停車收費時間延長至晚上和周日的計畫，擔心這會勸阻顧客駕車前往餐館、商店和酒吧。

不過，許多支持者認為，這一轉變早該到來，稱半個世紀以來舊金山一直未能堅持 「公交優先 」的原則。而增加自行車道、公交專用車道和行人友好空間，可以讓人們在城市中步行和騎車更加安全，並減少溫室氣體排放。

舊金山目前的街道改造始於2019年，當時市交通委員會批准了一項 「快速建設 」（quick build）政策，以快速推進街道基礎設施改造，該政策已在30多個項目中使用。

隨後，在2020年1月，市府禁止汽車駛入市場街（Market Street）。同年晚些時候，在疫情 居家令的刺激下，官員們關閉了Great Highway和金門公園（Golden Gate Park）的甘迺迪大道（JFK Dr. ），禁止汽車通行，並創建了一個由20多條慢行街道組成的網絡。

關於 「慢行道 」的爭論引發了激烈的聽證會，最終以失敗告終；而這些變化大部分都成為了永久性的。

迄今為止，全市已開設了約50哩的自行車保護車道。未來幾年，城市項目和立法以及一項新的州法律將導致舊金山取消數千個停車位。

據估計，舊金山的汽車註冊量自2016年達到50萬輛的高峰後，已經減少了5萬輛。不過，目前還不清楚這一下降有多少可以歸因於街道的變化，因該市的人口一直在波動。與此同時，人們仍在大量駕車進城，海灣大橋（Bay Bridge）的交通和市中心的擁堵狀況大多已恢復到2019年的水平，公交乘客人數也尚未從疫情中恢復過來。