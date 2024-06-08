19歲男公園中槍亡 金山市長候選人羅偉籲增警力

5日晚，一名19歲男子在金山多洛雷斯公園身中多槍後死亡。金山市長候選人羅偉特地趕到現場悼念，呼籲招收足夠警員，預防犯罪。（受訪者供圖）

5日晚，一名19歲男子在金山多洛雷斯公園（Mission Dolores Park）身中多槍後死亡。金山市長候選人羅偉（Daniel Lurie）特地趕到公園現場悼念，並呼籲將嫌犯緝拿歸案，招收足夠警局、縣警和911接線員人手，未雨綢繆，預防犯罪。

金山警局表示，5日晚上10時9分，警方得到槍擊 報警後，趕到事發現場、多洛雷斯街500號街區。 在公園裡，警官發現這名男子倒在地上，身上有槍傷，於是立即進行心肺復蘇。醫護人員很快趕到現場，提供更多的幫助，但搶救失敗。多名鄰居說，他們在聽到一到兩聲槍響之前，聽到類似煙花爆炸的聲音。

金山警局沒有回答有關導致槍擊情況的問題，並表示該局凶殺組正在調查這起凶殺案。

羅偉說，對受害者家人表示同情，非常希望將嫌犯緝拿歸案，「看看這裡的環境，金山最美麗的公園之一，如今卻發生暴力。舊金山 還有很長路要走。政府說舊金山已經恢復，但我們需要警局、縣警和911接線員招收足夠人手，需要在路上巡邏，預防類似案件發生。

金山市市議員孟達文（Rafael Mandelman）說，他經常聽到選民表示，希望在公園裡看到更多的員警。「我們經常聽到有人對公園公共安全的不同方面表示擔憂」，他說，「那裡過去曾發生過槍擊事件。我們已經有相當長的一段時間沒有處理這個問題了，我希望這不是一個預兆。」