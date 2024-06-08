極端天氣致屋主保費負擔危機 少數族裔媒體研討

少數族裔媒體組織6月7日舉辦「房主負擔能力危機背後的原因–從保險費率到氣候變化」的線上研討會。（圖片來源：ZOOM）

少數族裔媒體（Ethinic Meida Services，EMS）組織6月7日上午開展了一場主題為「房主負擔能力危機背後的原因–從保險 費率到氣候變化」的線上研討會。加州 保險部門委員勞拉（Ricardo Lara）和保險研究委員會成員基爾戈（Vicky Kilgore）等專家一同參與了這次討論。

在過去，業主獲取房屋保險或維持房屋保險相對容易。然而，隨著氣候變遷，極端天氣的頻率和嚴重程度加劇，美國天氣和氣候災害數量和嚴重程度增加，去年美國發生的天氣和氣候災害的頻率和造成的損失都打破了紀錄。這導致保險公司，尤其是受洪水 和火災影響最嚴重地區的保險公司正在提高保費或完全撤資，從而影響了家庭和火災保險的承受能力和可用性。房屋保險市場嚴重而緊迫的危機不僅僅是房主需要關心的事情：住房和抵押貸款市場以及當地經濟都可能會感受到相關的外溢效應。

加州保險部門委員勞拉表示，加州正面臨著我們以前從未見過的保險危機。隨著氣候的影響，保險保護缺口正在讓越來越多的人、家庭和企業變得脆弱。「尤其是在我們的移民社區，保險嚴重不足。只有2%的加州人有洪水保險，但過去30年來每個縣都發生過洪水災害。」他說。為了解決這一問題，加州保險部門的計畫是永續保險策略，就是加強像他這樣的保險委員保護消費者的權利，來在一些重要方面要求保險公司承擔責任，讓他們不能想撤資就撤資。

勞拉同時表示，在保險部門政策改革的同時，人們也需要加固家園來抵禦野火、洪水和風暴這樣的天災，就算有保險支持，更重要的還是從源頭上避免自己的財產受到極端天氣的破壞。