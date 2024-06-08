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極端天氣致屋主保費負擔危機 少數族裔媒體研討

記者楊逸辰/舊金山報導
少數族裔媒體組織6月7日舉辦「房主負擔能力危機背後的原因–從保險費率到氣候變化」的線上研討會。（圖片來源：ZOOM）
少數族裔媒體組織6月7日舉辦「房主負擔能力危機背後的原因–從保險費率到氣候變化」的線上研討會。（圖片來源：ZOOM）

少數族裔媒體（Ethinic Meida Services，EMS）組織6月7日上午開展了一場主題為「房主負擔能力危機背後的原因–從保險費率到氣候變化」的線上研討會。加州保險部門委員勞拉（Ricardo Lara）和保險研究委員會成員基爾戈（Vicky Kilgore）等專家一同參與了這次討論。

在過去，業主獲取房屋保險或維持房屋保險相對容易。然而，隨著氣候變遷，極端天氣的頻率和嚴重程度加劇，美國天氣和氣候災害數量和嚴重程度增加，去年美國發生的天氣和氣候災害的頻率和造成的損失都打破了紀錄。這導致保險公司，尤其是受洪水和火災影響最嚴重地區的保險公司正在提高保費或完全撤資，從而影響了家庭和火災保險的承受能力和可用性。房屋保險市場嚴重而緊迫的危機不僅僅是房主需要關心的事情：住房和抵押貸款市場以及當地經濟都可能會感受到相關的外溢效應。

加州保險部門委員勞拉表示，加州正面臨著我們以前從未見過的保險危機。隨著氣候的影響，保險保護缺口正在讓越來越多的人、家庭和企業變得脆弱。「尤其是在我們的移民社區，保險嚴重不足。只有2%的加州人有洪水保險，但過去30年來每個縣都發生過洪水災害。」他說。為了解決這一問題，加州保險部門的計畫是永續保險策略，就是加強像他這樣的保險委員保護消費者的權利，來在一些重要方面要求保險公司承擔責任，讓他們不能想撤資就撤資。

勞拉同時表示，在保險部門政策改革的同時，人們也需要加固家園來抵禦野火、洪水和風暴這樣的天災，就算有保險支持，更重要的還是從源頭上避免自己的財產受到極端天氣的破壞。

保險 加州 洪水

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