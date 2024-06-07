川普支持者集會 華人高喊要為他平反

支持川普的華人拉起橫幅。（記者楊逸辰／攝影）

前總統、共和黨總統候選人川普 （Donald Trump）6日來到舊金山 太平洋高地（Pacific Heights）參加競選籌款活動。車隊所經過的舊金山水濱綠地廣場（Marina Green），大批他的支持者們在此處集會。他們頭戴紅帽，揮舞旗幟，播放音樂，呼喊口號，歡迎川普的到來。在這些人之中，不乏舊金山華人居民。

劉女士今年68歲，在舊金山居住了49年，退休以前在時尚行業做商品經理。她和一眾華裔居民一起拉起了「華裔美國人支持川普」（Chinese Americans for Trump）的橫幅，並在川普生日（6月14日）前提前祝賀他生日快樂。「他是我最愛的總統，他是一個愛國愛民的總統。如果我們現在不支持他，將來我們的後代將得不到公平的對待。」劉女士說，川普現在沒有得到公平的審判，被安排上了莫須有的罪名。「我們一定要出來為他平反。」

支持川普的舊金山民衆集會。（記者楊逸辰╱攝影）

拉著一端橫幅的袁女士希望川普能夠當選，「我覺得他當選以後才有世界和平。在川普當選時沒有戰爭。而這四年有以巴衝突、俄烏戰爭、台海局勢、南海局勢的緊張，如果川普當選，大戰能變成小戰，小戰可以變成沒有戰爭。」

袁女士表示，川普不喜歡戰爭，他喜歡用經濟的方式對付不喜歡的國家，不會用武力的方式。「武力會犧牲士兵、犧牲國力、犧牲大家的稅錢，所以他當選對於華人來說都是有利的。」

陳先生來到美國20多年，住在南灣，之前是軟件工程師。他表示，拜登 年紀大，說話不清楚，記憶力也不太行，但不選拜登最大原因是拜登的治國理念有問題。

「他們讓我們辛勤勞動的中產階級付出慘重的代價，讓不勞而獲的非法移民、癮君子和罪犯們逍遙法外。他同情他們、容忍他們，讓美國的社會更加走向衰亡。納稅人更多的錢給流浪漢和癮君子，給他們買毒品、買酒，我們的日子愈來愈苦。」

陳先生來到美國20多年，住在南灣，他之前是軟件工程師。（記者楊逸辰／攝影）

他表示，在拜登的治理下，社會治安變得不好，通貨膨脹問題加重，罪犯的犯罪變得日常化。他還指出，近年的美國社會倫理道德急劇下滑，是「文明社會的大倒退」。「我們要看重的是，一個國家領袖的執政理念是否讓這個國家走向文明，不是看他說什麼而是看他做什麼，更不是看他性格的缺陷。」他說。

共和黨籍參議員競選人樓成生表示，川普在過去的8年閒受到佩羅西等官員的針對，將美國司法系統武器化，讓人們對法庭和司法機構的信心消失。他號召人們支持川普，維護美國的民主和美國式的生活。 共和黨籍參議員競選人樓成生支持川普。（記者楊逸辰／攝影）