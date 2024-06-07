中國留學生被拒入境 民權組織與FBI對話

至少有20名持有效簽證的中國學生在進入美國海關時遭拒絕入境、遣返回國。圖為柏克萊加大門口。示意圖。（記者劉先進╱攝影）

最近數月多家媒體報導，一些持有美國綠卡或者公民身分的學術研究人員，從境外返美時遭到不尋常的質詢，至少有20名持有效簽證的中國學生在進入美國海關時遭拒絕入境、遣返回國。德州美國公民自由聯盟資深律師多納蒂（David Donatti）6日在與聯邦調查局（FB I）對話時表示，類似執法缺乏透明度，「這些學生表達的沮喪之一是，他們從來沒有被告知為什麼不能入境。也不清楚補救程序是什麼。」

德州多元文化宣導同盟（Texas Multicultural Advocacy Coalition）、萊斯大學貝克公共政策研究所（Baker Institute for Public Policy）、萊斯大學創新辦公室 、亞太裔正義工作組（APA Justice Task Force） ，6日與聯調局管理人員舉行線上和線下會議，交流意見尋求共識。休士頓大學教務委員會學術自由小組委員會成員兼創始主席Steven Pei主持。

多納蒂說，數十名持有美國簽證的學生被遣返，單程回國機票需要1800元。 這些學生表達的沮喪之一是，他們從來沒有被告知為什麼不能入境。根據律師事後的訪問事件記錄，目前還不清楚阻止他們入境的原因是什麼。也不清楚補救程序是什麼。其中的問題在於透明度和問責制，透明度必須是機構內部的，但也必須是機構間的，州政府與海關和邊境保護局之間的脫節在哪裡？聯調局在這裡扮演什麼角色？如果人們受到委屈又該怎麼辦？

「如果你是一名中國學生，過去到美國是一個黃金標準，美國讓人高山仰止、崇拜不已。而現在卻讓人感到恐懼。因為學生們真的不知道，如果開始學習，是否能夠再次進入美國。因此，有人向我提出的問題是，在邊境有什麼權利？不幸的答案是，權利很少。」

亞裔社區、學術機構6日與聯調局舉行線上和線下會議，以交流意見，尋求共識。（記者劉先進╱翻攝）

前休士頓市議員Gordon Quan表示，在聯調局和社區之間建立關係很重要。很多時候，當人們說到FBI時，會覺得，「哦，怎麼有麻煩了？」也許這是正確的。聯調局要做好工作，就必須真正建立一種鄰里關係，讓人們覺得雙方是相互信任的。從長遠來看，中國確實是美國最大的威脅。很多人都在關注中國。

「中國在很多方面都被當作一個政治伎倆來使用。我不知道這一切是否合理，但我認為，在我們的社會中有許多愛國者，他們非常關心美國，如果他們發現任何問題，都希望提供幫助，但他們會去找誰？他們之間有什麼關係？亞裔 社區有許多社區組織，可以讓聯調局參與其中。」

亞裔美國學者論壇執行總監草川（Gisela Perez Kusakawa）說，司法部推出的「中國行動計畫」（China Initiative）摧毀了眾多從事日常學術研究的亞裔美國學者的生活，並對社區造成了明顯的寒蟬效應。要讚揚司法部終止這項行動計畫。這是向前邁出的關鍵一步，也是亞裔科學家、研究人員和學者非刑罪化的重要組成部分。

聯調局（FBI）反間諜助理副局長墨菲（Jill Murphy）說，過去的一些行動純粹是為了阻止中國政府鼓勵的技術轉讓，而不是為了抑制科學工作和合作，科學工作和合作能讓世界變得更美好。

「但我們希望有一個公平的競爭環境，不希望中共這只『隱形之手』在美國政府的投資中占得先機。聯邦調查局的目標是保護我們生活和服務的社區。我們可以不斷學習，不斷進步。需要花時間傾聽大家擔憂。我們並不總是正確的，可以做得更好。需要暢通的溝通管道。我認為這一點非常重要。因此，當出現分歧時，可以進行坦誠的對話。」

聯調局休士頓辦事處特工Kelly Choi表示，作為聯邦調查局，當談到中國時，談論的是中國政府和中國共產黨，而不是中國人民。「保護公民自由是我們的首要任務之一，我們不會根據種族或族裔比例展開調查或立案。」