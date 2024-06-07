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中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

17名中國移民工人被欠薪 華人進步會幫助討回

記者楊逸辰／舊金山報導
華人進步會召開新聞發布會。（記者楊逸辰／攝影）
華人進步會召開新聞發布會。（記者楊逸辰／攝影）

華人進步會6日召開記者會，介紹中國移民工人討薪成功的故事，並和一眾工人組織代表一起，表達對舊金山市長布里德提議削減工人權利合作組織經費的不滿。

華人進步進會的工人聯盟經理黃鈺琇發言。（記者楊逸辰／攝影）
華人進步進會的工人聯盟經理黃鈺琇發言。（記者楊逸辰／攝影）

17名中國移民工人從其前雇主Lee's Deli餐廳獲得了6萬元的和解金。這些受影響的工人包括在Lee's Deli工作了10多年的洗碗工、廚師、收銀員和辦公室工作人員等。這家餐廳在疫情期間財務狀況不佳，最終在2023年永久關閉。工人追討拖欠工資頓時成了問題。

2024年1月，工人們選擇向華人進步會求助。在這一組織和亞裔法律聯盟（ALC）的外展教育和法律支持下，同時在舊金山勞工標準執行辦公室（OLSE）的合作下，工人們堅持不懈，最終贏回了應得工資的金額，外加一周的休假工資。考慮到企業倒閉後收回拖欠工資的困難，這場勝利尤其引人注目。

會上指出，工資盜竊仍然是加州和灣區勞動人民的一個主要問題，特別是在某些低工資行業。羅格斯大學（Rutgers University）上個月發布的一份最新報告估計，2014-2023年舊金山地區近14%工人的薪資低於舊金山最低工資標準。

幾十年來，CPA和ALC等合作夥伴一直向移民工人伸出援手，維護他們的權利以及改善他們工作條件、維持家庭和同事收支平衡的方法。由於OLSE與CPA及ALC等當地值得信賴的社區組織之間的合作，前Lee's Deli工人能夠贏回拖欠的工資。

然而，在取得這一勝利之際，布里德市長提議將2024-2025財年工人權利社區合作組織 (WRCC) 的經費削減近 50%，CPA 和ALC便是WRCC的七個組織中的兩個。

「宣傳和教育是我們針對工作場所違規行為最有力的執法工具之一。沒有他們，陷入困境的社區成員就沒有知識或獲得資源來維護自己的權利，」亞裔法律聯盟代表陳美美說，「擬議的預算削減破壞了對低收入社區的保護。當工人了解自己的權利並可以通過漫長的法律程序獲得幫助時，他們就能夠度過經濟危機，繼續照顧家人，並留在舊金山。」

「我們當中最弱勢的工人——餐館工人、家政工人、送貨司機和清潔工——也更有可能遭受工資被剋扣的情況。舊金山應該一如既往地在工人權利方面引領全國。幫助工人追回被盜工資的計劃至關重要，這方面的預算不應該被削減。」舊金山勞工委員會執行董事塔瓦裡內（Kim Tavaglione）說。

華人進步會工人聯盟經理黃鈺琇表示，一直以來，都是重要的工人在照顧這座城市，但工薪家庭卻正在努力維持他們的住所和餐桌上的食物。「市長和她的政府必須做出艱難的選擇來平衡我們城市的預算。作為一個以慶祝多元化和照顧每個人的價值觀為榮的城市，我們必須實踐這一價值觀，並優先支持弱勢社區。」

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