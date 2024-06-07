金山市政廳被惡意塗鴉「種族歧視和性別主義」字樣 布里德譴責

塗鴉兩處被塗鴉的墻壁已被塑料布覆蓋，工人正努力清除。（市府提供）

舊金山 市政廳入口兩側的外牆日前深夜遭到惡意塗鴉，內容充斥著「惡意的種族主義 和性別主義」的字樣。市長布里德（London Breed）得知此事後譴責該行為。她認為自己就是詆毀者的目標。

「這一仇恨行為深刻提醒我們，仍需要繼續進行城市治理工作。」布里德在個人X平台帳號發布視頻稱，「像許多人一樣，我幾乎每天都要面對網上的仇恨言論和負面信息。」

儘管沒有更多細節被釋出，但市長稱此次破壞公物的行為不僅僅是對她個人的影響，「這會讓城市的每一個人感到痛惜。」

布里德強調，舊金山不害怕這樣的威脅，表示「污漬可以被清除」，城市將對這些仇恨行為表現出十足的韌性。她表示，市府工作人員5日早上開始清除塗鴉，縣警辦公室將著手調查該案件。市警局長史考特（Bill Scott）也表示，其部門會全力協助調查。

警局發言人表示，警方正在審查視頻監控，並增加市政廳附近的巡邏警力。「任何了解此事的人，請聯繫我們刑事調查部門電話415-734-3111。」

就在塗鴉發生的前幾天，市政廳廣場舉行了一場盛況空前的音樂會，偌大的廣場被人流填滿。

市長辦公室發言人薩法札德（Parisa Safarzadeh）表示，仇恨者在市政廳入口左側和右側牆壁上，留下了「N」和「B」開頭污穢詞語。

記者6日看到，兩處被塗鴉的牆壁已被塑料布覆蓋，工人正努力清除。

「我有些不理解為什麼種族其實還存在著。」55歲居民尼爾（Ronald Nealw）表示，「我以為我們已經度過了那個階段。」