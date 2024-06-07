川普抵灣區籌款 巨型囚服版「川普雞」 舊金山灣抗議

為抗議川普來訪，反川普人士準備了一個身著囚服的巨型「川普雞」氣球在舊金山灣中航行。（電視新聞截圖）

前總統川普 6日抵達舊金山 灣區，將出席創投家在舊金山為他舉辦的籌款活動。這是川普自陪審團在紐約判定其封口費案34項罪名全部成立後，首次到訪加州。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，川普6日第一站是前往舊金山太平洋崗（Pacific Heights），參加由億萬富豪創投家薩克斯（David Sacks）和帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）共同主辦的籌款活動。這場活動晚宴門票收費是每人30萬元，每對夫婦50萬元，只參加歡迎會的收費是每人5萬元。

川普6日抵達灣區參加籌款活動。（電視新聞截圖）

薩克斯和帕里哈皮提亞也曾為前共和黨候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和獨立總統候選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy）舉辦過類似活動。他們表示，他們也向拜登 總統發出了為他舉辦籌款活動的邀請。

薩克斯是川普被判有罪後第一批支持川普的億萬富豪之一。他說：「川普在矽谷有很多支持者，只是許多人不敢承認。但是，隨著每一次有人勇敢站出來，水壩就會開始決堤。」

因為被定罪，川普5月在美國籌得的資金暴增至1億4100萬元，預計他這躺舊金山行可能又有數百萬元進帳。

不過，在此之前，灣區有一個城市早已悄悄成為川普在北加州的捐款榜首。這座城市不是億萬富豪捐出大量獻金給拜登的巴洛阿圖（Palo Alto）、波度拉谷（Portola Valley）或阿賽頓（Atherton），而是聖荷西。

整體來看，聖荷西居民在截至4月捐給川普的金額並不多，只有約23萬7000元，比拜登同期在這裡籌得的40萬零3000元要少，但已足夠讓聖荷西在所有捐款給川普的加州城市中排名第四，僅次於聖地牙哥、洛杉磯和新港灘（Newport Beach）。

蒙洛學院（Menlo College）政治學教授麥克森（Melissa Michelson）說：「當然，億萬富豪經常登上捐款的頭條新聞。但是，有很多不同收入程度的人也支持川普，川普針對這些民眾做了許多宣傳活動，呼籲他們捐款。」

信使報指出，深藍色的灣區絕大多數人在2020年投票支持拜登，因此，人們很容易忽略川普在這裡擁有的支持度。

數據顯示，川普在2016年總統大選時獲得加州四分之一選民的選票，2020年雖然敗選，卻獲得加州三分之一選民的選票。在聖荷西，川普在2020年時獲得四分之一選民的選票，約11萬6000張，拜登獲得30萬零7000張。

預計川普6日前往太平洋崗參加籌款晚宴時，會有一些支持他的「讓美國再次強大」（MAGA）粉絲歡迎他。與此同時，反川普人士準備好一個身著黑白條紋囚服上衣的充氣「川普雞」（Trump Chicken）氣球，在著名的惡魔島（Alcatraz）監獄附近的舊金山灣航行，以示抗議。

這隻高33呎的「川普雞」6日下午出現在舊金山灣，在39號碼頭周圍短暫航行後航向金門大橋，繞過Crissy Fields和藝術宮（Palace of Fine Arts），然後再靠近川普支持者聚集的Marina Green公園，最後駛回碼頭。