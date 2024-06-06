灣區熱浪肆虐 空調師傅忙翻

空調修理的需求劇增，有空調修理師傅甚至忙到沒有空接電話。(Emmanuel Ikwuegbu/ Unsplash)

灣區 本周迎來今夏首波熱浪 ，尤其是5日（周三）大部分地區的溫度都超過華氏90度。由於前段時間溫度適宜，大部分家庭都是最近才開始使用冷氣，一時間空調修理的需求劇增。有空調修理師傅甚至忙到沒有空接電話。

記者當天嘗試通過灣區人常用的一家商業排名網站聯絡一間排名較高的修理店鋪，系統顯示對方需要40分鐘左右時間回覆，並且還同時推送三家類似的修理店。嘗試聯絡這些推送的修理店，基本上都回覆最早要等到周五才有師傅有空檔。

價格方面最低的一家上門費49元。第2家上門費報價98元。記者質疑對方的宣傳資料上寫58元，對方就改口說是一個促銷活動，如果需要可以給到58元的優惠價。這兩家都表示，如果請師傅修理，上門費可以全額用來抵扣修理費。最貴的一家則說要195元上門費，而且就算修理的話也只能抵扣其中95元。

大約40分鐘後，記者收到最初試圖通過排名網站聯絡的修理店回覆，了解到這家的上門費是125元，可以全額用來抵扣修理費用，但要等到下周才有空檔。

與此同時，記者又嘗試聯絡了三位在華文報紙刊登廣告的華人 空調修理師。第一位表示要到下周才有空檔，第二位表示目前完全忙不過來，第三位乾脆忙到沒有接電話。收費方面第一位表示檢查費用是200元，如果要更換電容器之類的小型零部件，收費大約是300元左右。檢查費用可以用來抵扣。

此外，也可以通過家得寶（Home Depot）之類的家居商的服務部門聯絡空調修理師傅。雖然周二早間還有可能約到師傅當天上門，但是周三就很難打通電話了。家得寶師傅上門費也是50元左右，更換小型零部件的收費大約在350元左右，上門費可以全額用來抵扣。

雖然大家常常覺得電容器這樣的小零件本身價格並不貴，每次300多的收費有些高了，但是空調修理師傅也有自己的苦衷。一位家得寶的修理師告訴記者，自己的時薪就有50元，每次上門交通和檢查的時間就很長。如果客戶最終決定不要修理，50元的上門費是完全無法覆蓋成本的。