雇員罷工 加大要求法官阻止

加大學生教職員工截至目前在加大六個校區進行罷工，包括聖他克魯茲加大、戴維斯加大、洛杉磯加大、聖塔芭芭拉加大、聖地牙哥加大與爾灣加大。(圖取自洛杉磯加大臉書)

加州勞工委員會再次拒絕干預加州大學 （UC）教職員與學生雇員的持續罷工 行動。加大現在要求法官介入並宣告罷工非法，以阻止罷工。

加大官員3日在橘縣高等法院起訴加大學生職員工會、工會組織「United Auto Workers Local 4811」，稱日益嚴重罷工違反公會與加大簽訂的工作合約內容「不罷工」（no-strike）條款，如果繼續允許罷工，並將導致「無法挽回的傷害」（irreparable harm）。

加大也在同一天對加州公共就業關係委員會（Public Employment Relations Board）提出告訴，因後者拒絕加大停止罷工的請求。這是這個州府機構第二次發現加大不符合罷工禁令的法律依據。但加大在訴訟中表示，委員會拒絕加大要求，並非大學有過失，而是因委員會無權決定工會是否違反與加大的合約。

工會組織代表約4萬8000名研究生，在加大負責大部分教學、研究與給分工作。自5月20日以來，數千名研究生員工在各加大校園參與罷工。

加大學生教職員工截至目前在加大六個校區進行罷工，包括聖他克魯茲加大、戴維斯加大、洛杉磯加大 、聖塔芭芭拉加大、聖地牙哥加大與爾灣加大，期望推促加大放棄對上個月參加親巴勒斯坦抗議活動的學生員工處以紀律處分。

加大在訴訟內容指出，罷工者「拒絕授課、主持討論、進行研究或以其他方式拒絕履行工作職務」，活動阻塞校園道路，在洛杉磯加大校園甚至衝進校園建築物內。加大向法庭表示，工會的非法罷工行動干擾大學業務、提供教育與社區服務能力，導致無法彌補的傷害，要求法官頒布臨時限制令、阻止罷工。

工會則辯稱加大違反合約。工會主管列舉上月在洛杉磯加大、爾灣加大、聖地牙哥加大的罷工暴力事件，警方逮捕數百名示威反對以色列加薩戰爭的學生抗議者。加大校長辦公室也在調查5月1日洛杉磯加大發生事件，當時有人用重物與煙火襲擊一個罷工營地。

工會認為，這些事件與嘉大校園對學生員工的持續紀律處分，導致一個不安全的工作環境。工會主席哈美（Rafael Jaime）表示，加大持續逃避允許暴力行為的責任。加大應尊重法律、重新進行調解，並解決嚴重不公平勞工行為，而非堅持規則不適用。

加州公共就業關係委員會首席律師特托爾（Felix De La Torre）指出，工會的指控「可能顯示加大違反州法」。下一步將進行舉行聽證會，工會將有機會提出證據。