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金山驕傲月大遊行 預計30日登場

記者李怡╱舊金山報導
今年舊金山驕傲大遊行6月30日舉行。圖為往年舊金山驕傲大遊行場景。（美聯社）
今年舊金山驕傲大遊行6月30日舉行。圖為往年舊金山驕傲大遊行場景。（美聯社）

六月是「驕傲月」，舊金山市將舉辦一系列關注多元性別族群(LGBTQ+)平權與尊重相關活動。 規模最大的慶祝活動「舊金山驕傲大遊行」（SF Pride Parade）訂於30日舉行。

今年的「舊金山驕傲遊行」是第54屆慶祝活動。遊行隊伍將在30日上午10時，從市場街街與Beale街交匯處出發，沿市場街行進，最後在市場街與第八街口結束。

舊金山市長布里德說：「驕傲月遊行是舊金山多元文化的代表。不像其他州對跨性別者和性少數進行打擊迫害，我們有專門為性少數無家者提供的公寓，還會將海灣大橋用粉色三角點亮。且把市中心市場街主街用來舉辦一年一度的驕傲大遊行。舊金山是一個偉大的城市，包容並接受來自世界各地區人們的不同需求。」

布里德說，舊金山將永遠是LGBTQ社區愛與希望的燈塔之城。即使在預算吃緊情況下，也會確保投資LGBTQ社區醫療保健，並提議撥款2500萬元資助Harvey Milk Plaza重新設計，並撥款2700萬元建造性健康服務診所，以及首個LGBTQ博物館等多項投資。

驕傲月大遊行始於1972年，當時多元性別族群活動人士第一次舉辦正式遊行。舊金山是LGBTQ運動的聖地，每年的驕傲遊行活動吸引世界各地人士到訪。

來自德州的華裔性少數成員劉南澤表示：「驕傲月一系列的慶祝活動，是關乎自己的身分認同。來到舊金山也是為了支持我們的 LGBTQ社區夥伴，並承擔起相關的責任，尤其是在這個充滿仇恨和偏執的關鍵時期。我們別無選擇，只能繼續前進，為了所有多元性別群體的權利」。

與往年一樣，遊行邀請在平權運動中做出傑出貢獻人士擔任「偶像大禮官」（Icon Grand Marshal）。今年的大禮官有六位。其中一位是去年舊金山市議員候選人馬宏尼（Honey Mahogany）。她多年來關注反種族主義，並積極參與支持LGBTQ+的活動。

屆時除持續數小時的遊行外，慶祝活動還包括社區六個社區舞台和凱瑟醫療（Kaiser Permanente ）主舞台，並在中午 12時至下午6時進行現場表演。社區內還有街頭集市、嘉年華景點、美食、飲料等。更多慶祝活動信息請登陸，https://sfpride.org。

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