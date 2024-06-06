川普、賀錦麗選舉募款 接連造訪金山

前總統川普來到灣區籌款。 （路透）

前總統川普 （Donald Trump）與現任副總統賀錦麗 （Kamala Harris），將在本周相繼來到舊金山 參加籌款活動，時間相差不到24小時。

對於賀錦麗，她將回到她出生、成長並首次擔任公職的地方。5日她出席在屋崙和舊金山的籌款活動安撫焦躁不安的選民，部分支持者擔心總統拜登在一些關鍵的搖擺州落後川普。兩場籌款會的最高票價為2萬5000元。

舊金山警局的防暴警察在當天中午封鎖了米慎區的數條街道，大約150名支持巴勒斯坦的抗議者與警方發生對峙。

副總統賀錦麗來到灣區籌款。(路透)

川普計畫在6日到達舊金山，參加由風險投資家薩克斯（David Sacks）在家中舉辦的籌款會，門票被設定為每人5萬元，每對夫婦50萬元，門票已經被售罄。一周前，川普因向成人電影明星支付封口費等34項重罪被定罪。之後，他參加了紐約和比佛利山莊的籌款活動。

媒體報導，作為傳統的民主黨大本營，川普在加州並不受到歡迎，在2020年的選舉中他僅僅獲得13%的舊金山選民的投票。其在舊金山的核心資產，包括位於California街555號大樓的30%所有權。但奇怪的是，川普正在獲得愈來愈多科技界富豪的支持，儘管他對非法移民、貿易保護等問題上的態度並不受到科技界的青睞。

Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）在川普上周被定罪後發文稱：「如果一位美國前總統因如此雞毛蒜皮的事被定罪，而且其動機並非是公正，而是處於政治動機，那麼沒有人是安全的。」

作為川普的支持者之一，馬斯克曾炮轟拜登政府補貼購買電動車，「這是我聽過最愚蠢的決定之一。」

而其他支持川普的科技領袖動機則更加實際。川普舊金山籌款晚會的另一名主持人Chamath Palihapitiya並非川普的長期支持者，甚至都不是共和黨的支持者，但他近期向支持罷免加州州長紐森的委員會捐款20萬元。

在過去的十年中，Palihapitiya向民主黨候選人累計捐款了130萬元。根據舊金山紀事報分析，許多科技領袖都希望在加密貨幣的問題上得到白宮領袖的支持。根據聯邦競選財務報告，最近幾個月，已經有三個支持加密貨幣的超級政治行動委員會成立，其中一個名為Fairshake的委員會已經籌集到9200萬元資金。

在上個月，川普的競選團隊表示，它們將成為首個接受加密貨幣競選捐款的組織，而幾位川普競選團隊的代表也被看到出席華盛頓有關加密貨幣的會議。

如此「交易」立場，代表著矽谷科技界與川普關係的解凍。華盛頓科技政策戰略公司Fixed Gear Strategies執行長利默（Nathan Leamer）說：「在川普完蛋之前，在他真正下台之前，你必須玩這場遊戲。科技界在做這樣的盤算，不同行業的人也在做著相同的盤算。」