灣景區首家免費超市開業 低收入憑食品卡每2周可光顧一次

購物者必須從與雜貨店合作的非營利機構取得食品卡，購物者可攜帶的食物重量有限制，每兩周可以光顧一次。（取自布里德X帳號）

舊金山 灣景區（Bayview）的一家免費雜貨店4日舉行開業典禮。店面內所有新鮮食材免費供應當地低收入 家庭。

根據市長布里德辦公室的聲明，「第十區社區市場」是全市首家免費的雜貨店。與提供預包裝的食物或農貿市場式的食物銀行（Food Bank）不同，這家店與正常的雜貨店並無兩樣，唯一的不同就是所有商品全都免費。

「這家店開創了先河。」該區市議員安世輝（Ahsha Safai）說，「我們將繼續在舊金山各地開展更多此類活動。」

當天約有150人參加開業典禮，居民可買到全品類的日用品，如牛奶、雞蛋、新鮮的農產品、玉米和豆類罐頭等。

符合條件的低收入居民為，居住在94124、94107、94134郵編；接受公共援助，包括CalFresh、Medi-Cal、CalWORKs等，或在其他方面屬於低收入者（收入低於聯邦貧困線的300%）；家中有兒童患有飲食相關疾病；由社區組織轉介的家庭。

購物者必須從與雜貨店合作的非營利機構獲得一張類似於Costco的食品卡，才可進入。雜貨店的共同創辦人莫里斯（Geoffrea Morris）表示，商店的後勤工作仍在進行中，但目前計畫在每周三和周五營業，購物者規定每兩周可光顧一次。

市府社會服務局規定每位購物者可攜帶的食物重量。雜貨店只提供食物，不提供嬰兒奶粉、藥品、家庭用品、或酒類。灣景老年服務中心（Bayview Seniors Services）將負責運營。

聯邦政府 曾將灣景區定義為食物荒漠，意味著大多數居民無法便捷地得到新鮮食材。

莫里斯表示，雜貨店會配備西語和粵語的工作人員，為社區提供多語種的服務。

目前，雜貨店已有400名註冊顧客，但莫里斯認為參與者會在未來幾周內激增，她的目標是每月為6000名居民提供服務。