日落雜誌舊址 將變身聖馬刁新地標

前日落雜誌社園區未來將新建大樓，可望成為矽谷最高建築物的設計效果圖。（翻攝社群媒體X）

信使報（Mercury News）報導，一家開發商已向蒙洛公園市提交了一份申請，並附上了其位於前「日落雜誌社」（Sunset Magazine）園區的項目的新效果圖，顯示有四棟大樓。其中將包括665個新住房單元、一家擁有130間客房的酒店、32萬4000平方呎的辦公空間、一所蒙特梭利（Montessori）學校以及近5畝的公園和綠地。

該項目位於巴洛阿圖市中心以北的Willow路80號，毗鄰Franciscquito Creek。如果建成，將成為聖馬刁縣最高的建築。

這個大規模的新開發項目是由N17開發公司提出的，為使項目獲得批准，該公司援引了州法律中一項名為 「建築商補救措施 」（the builder′s remedy）的條款，允許開發商在缺乏州批准的住房要素的城市，提出超出當地分區規畫的項目。條件是開發項目中20%的住房要被認為是可負擔得起的。

蒙洛公園市在2023年1月至2024年3月期間沒有經過批准的住房要素，因此N17可以在2023年7月提出初步計畫。

N17在新聞稿中表示，為了滿足建築商補救措施的要求，Willow Park 的133套住宅將提供給收入不超過地區中位數80%的人，「為低收入 居民提供穩定、可負擔得起的住宅邁出了亟需的一步」。

不過，收入達到蒙洛公園市地區收入中位數80%的家庭很難被視為 「低收入 」家庭。聖馬刁縣的家庭收入中位數為14萬5388元，這意味著收入為11萬6304元的家庭也能達到申請公寓的門檻。

自2023年7月首次宣布開發以來，該項目已多次改變形態。當時，N17設想建造一座328呎高、超過20層的塔樓。隨後，在12月份，一份新的提案顯示，該項目有三座塔樓，共805個住房單元，分布在三座建築中。

據「紐約時報」2019年報導，該物業的業主是一個集團，其主要高管包括尤素福夫（Vitaly Yusufov），他是俄羅斯前政府高官的兒子，與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）關係密切。根據聖馬刁縣記錄辦公室存檔文件顯示，他們以 Willow Project LLC 為名，於2018年以7200萬元的價格買下了「日落雜誌」舊址。聖馬刁縣檔案顯示，此次收購為全現金交易。

幾年前，「日落雜誌」離開了蒙洛公園市，並於2015年表示將搬遷到屋崙的傑克倫敦廣場（Jack London Square）。