上季最佳跑鋒麥卡夫 續約49人 年薪1900萬元 全聯盟跑鋒最高

麥卡夫與49人達成一份為期兩年的續約合同，平均年薪達1900萬元。（取自麥卡夫個人社交平台）

曾在上賽季榮獲NFL 最佳進攻球員的麥卡夫（Christian McCaffrey）在4日下午與舊金山 49人（San Francisco 49ers）達成一份為期兩年的續約合同，平均年薪達1900萬元。

根據ESPN媒體報導，這份續約合同讓麥卡夫成為全聯盟跑鋒位置上薪資最高的球員。麥卡夫將在49人至少征戰至2027年，其中2400萬元為保障金。

為備戰新賽季，49人在4日開始了迷你訓練營，而麥卡夫在缺席了上個月的自願訓練營後，選擇與球隊簽約並參加訓練。作為球隊跑鋒教練的特納（Bobby Turner）對當時麥卡夫的缺席含糊其辭。

體育媒體Pro Football Talk隨後報道說，麥卡夫的缺席上個月的訓練並非因為合同續約問題。去年七月，麥卡夫曾反對NFL聯盟對跑鋒相對較低的薪資合同，並反對球隊輕易拋棄這個位置的球員。當時他領到的1200萬元是該位置的聯盟第二，但僅位列所有球員薪資榜的143位。即使按照新續約的每年1900萬元的薪資，這位曾獲得聯盟最佳進攻球員的身價，也剛剛進入聯盟最貴球員的前100位。

待這份合同結束，麥卡夫將年滿31歲，在跑鋒的位置上已經屬於高齡。對此主教練沙納漢（Kyle Shannon）表示，麥卡夫是他這輩子見過最有天賦的球員之一，「他是我見過最執著追求的人。」

麥卡夫在2022年從黑豹隊轉入49人，他在黑豹隊的兩個賽季受到傷病困擾，只出戰了10場比賽，但在加入49人後很少缺席比賽甚至訓練。

麥卡夫現年27歲，在他第七個NFL賽季中，他跑出了職業生涯最佳、聯盟最高的1459碼衝球距離，和21次達陣。

球隊的另一位進攻功臣，外接手艾尤克（Brandon Aiyuk）的續約問題仍懸而未決，他在上賽季被選入最佳陣容二陣。他在NFL已經進入第五個賽季，也正處於新秀合同的最後一年，他也正尋求一份長期高新的大合同。