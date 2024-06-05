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自動監控超速攝影機 舊金山年底啟用 安裝在33個高風險路段

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山在高風險路段安裝的執法攝影機。（圖片來源：舊金山交通局官網）
舊金山在高風險路段安裝的執法攝影機。（圖片來源：舊金山交通局官網）

舊金山的違法駕駛者很快就會從今年在高風險路段安裝的執法攝影機收到超速罰單。至少33個攝影機將從2024年底開始自動抓拍超速司機並開罰單。

據紀事報報導，執法攝影機被吹捧為一種針對危險駕駛的創新解決方案。政府表示，在舊金山未能實現消除交通死亡的「零願景」目標後，這種解決方案可以防止行人死亡。法律要求將攝影機放置在已知的危險區域，例如經常舉辦雜耍表演或行人受傷常見的街道。

舊金山市交通局資訊技術項目管理辦公室主任瓦爾西（Sohail Warsi）在5月的聽證會上表示，該市仍在尋找供應商來運營該市新的超速執法攝影機系統。

攝影機的工作原理如下：如果車輛駕駛超速行駛11哩或以上，自動攝影機系統將拍攝車輛及其後車牌的照片。 一旦捕獲，照片將發送給供應商，供應商將評估照片以確保發生違規行為。 然後，該照片將發送至交通局，後者將再次檢查是否確實有超速違規行為。 一旦交通局批准違規行為，該違規行為將被重新轉介給供應商，然後供應商將向車輛的註冊車主發出超速罰單。 如果未發出通知，供應商將保留資訊（包括車輛照片）最多五天。 但如果發出通知，供應商和交通局將保留該資訊最多120天。罰款起價為50元，但低收入駕駛者將有資格享受 80% 的折扣。

儘管研究發現這些攝影機可以改變駕駛員的行為，減少車禍和死亡，不過，一些批評者質疑這些設備是否會收集可能被竊取或濫用的個人資料。瓦爾西表示，只有少數機構有權查看超速執法系統捕獲的個人信息，包括舊金山警察局、公共衛生部和首席法醫辦公室。攝影機不得使用臉部辨識軟體來識別駕駛員，資料收集僅限於駕駛員的車牌。

舊金山市議員盧凱莉（Hillary Ronen）表示，她對舊金山發生的這件事感到非常興奮，表示這是她多年來一直奮鬥的事情。

舊金山 低收入 臉部辨識

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