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阿拉米達縣房地產騙子 謊稱以56萬低價賣110萬元空地 一人險破財

編譯組／綜合報導

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，阿拉米達縣（Alameda County）檢察長4日就一起房地產詐騙案向公眾發出警告。在該案中，一名房地產經紀人為購買一塊空地，差點被一名冒充業主的騙子，騙走數十萬元。

據地區檢察長辦公室稱，騙子打電話給這名房地產經紀人，聲稱自己因癌症德州的一家治療機構奄奄一息，需要儘快出售位於屋崙（Oakland）住宅區的這塊地皮，以 「不讓他的妻子受罪」。

該辦公室在一份聲明中說，騙子以56萬元的誘人價格提供了這塊價值110萬元的地皮。

檢察長辦公室稱，交易是通過電話和電子郵件進行的。但據地方檢察長辦公室稱，當代管人對該房產進行調查並與實際所有者取得聯繫時，交易被中止。土地所有者否認有出售該地塊的意圖。

地方檢察長辦公室沒有說明是否逮捕了與該計畫有關的人員或開始起訴，也沒有說明出售該地塊的企圖是何時發生的。該辦公室沒有立即回復「紀事報」的提問。

據該辦公室稱，該騙局與在其他州實施的詐騙類似。

阿縣地檢長官善貞（Pamela Price）在一份聲明中說：「如果您在阿拉米達縣擁有空地，請注意這種騙局，並留意您的房產所有權。」

如需進一步信息，請訪問該辦公室的房地產欺詐部門網站或致電 510-383-8600。

房地產 癌症 德州

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