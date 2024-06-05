金山語言無障礙條例修正案 一讀過關 公部門須提供中、西語等服務

舊金山語言無障礙條例法案修正案4日在市議會通過一讀。（圖片來源：sfgovtv.org）

舊金山 語言無障礙條例法案（Language Access Ordinance，LAO）修正案4日在市議會通過一讀，並將在未來由舊金山市議會進行最終表決。

本次通過一讀的語言無障礙條例法案修正案，明確了各部門向公眾提供語言無障礙服務的責任，並明確市府的公民參與和以及移民 事務辦公室在執行「語言無障礙條例」方面的職責。

它要求以中文、西班牙語、菲律賓語和任何其他語言提供語言訪問服務，使所需服務人員數量有資格達到「大量人員英語熟練程度有限」的標準，還要求各部門翻譯標示牌、要求各部門翻譯數位平台上提供的數位內容。此外，它還要求在危機時刻用不同語言澄清危機局勢，包括但不限於流行病、難民救濟和與災害有關的活動。在出現災害時，提供應急響應服務的部門須提供語言輔助服務。並且，各部門必須告知公眾他們提出投訴的權利，以及就該部門的語言服務提供回饋的流程。

「我們的移民社區為舊金山的文化結構和經濟做出了貢獻。需要繼續擴大和加強我們的語言服務，以確保每個人都能參與城市進程。」舊金山第十區市議員華頌善（ Shamann Walton）表示，這些語言使用條例的修訂是他的辦公室和市議員陳詩，以及語言使用網絡和社區倡導者等合作所得出的成果。「我們將繼續與所有城市部門合作，確保提供優質的語言無障礙服務。」

舊金山公民參與和移民事務辦公室的調查發現，目前，近五分之一的舊金山居民認為自己的英語能力有限。這意味著許多人獲取資訊和服務取決於公共機構用多種語言進行交流的能力。

他們的年度語言服務報告中寫道：「語言服務方面仍然存在差距，影響了該市為所有居民提供服務以及及時獲取信息以充分參與城市服務和計畫的能力。」部門主管里瓦斯（Jorge Rivas）表示，這些修正案將有助於確保所有舊金山人平等獲得城市服務和重要訊息，使城市對所有人來說更安全、更健康、更公平。

目前，LAO 僅適用於舊金山市和縣提供的服務和資訊。不適用於一般企業、醫療服務提供者和組織。