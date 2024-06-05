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OpenAI、Google員工公開信 質疑AI風險 促透明化

編譯廖宜怡╱綜合報導
一群現任和前任OpenAI和Google員工簽署公開信，要求大型人工智慧公司進一步公開其產品的真實功能。（取自Pexels）
一群現任和前任OpenAI和Google員工簽署公開信，要求大型人工智慧公司進一步公開其產品的真實功能。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一群OpenAI和Google的現任和前任員工4日簽署了一封公開信， 要求公司進一步公開其人工智慧產品的真實能力，並保護對此感到憂慮的員工。

這封信要求這些人工智慧大廠不要要求員工簽定「封口條款」或「禁止誹謗條款」（non-disparagement agreement），也不要對員工採取報復行動，應該在公司培養勇於公開批評的文化，並提供可匿名向公司董事會和監管機構分享其憂慮的管道。

紀事報指出，這封信是由前OpenAI員工希爾頓（Jacob Hilton）、寇寇塔吉洛（Daniel Kokotajlo）、桑德斯（William Saunders）、韋恩萊特（Carroll Wainwright）、齊格勒（Daniel Ziegler）、六名匿名的現任員工、前谷歌DeepMind人工智慧實驗室員工庫瑪（Ramana Kumar）、以及曾在DeepMind工作過、現任職於OpenAI競爭對手Anthropic的南達（Neel Nanda）共同簽署。

這群人表示，他們相信人工智慧有造福人類的力量，但也十分擔心它可能帶來的風險，包括「從進一步加劇社會不平等現象、操縱和傳播錯誤訊息，到自動人工智慧系統的失控可能導致人類滅絕」等。

儘管OpenAI和其他人工智慧公司已承認有上述風險，但公開信簽署者表示，他們不相信大型人工智慧公司會完全公開其系統的能力。他們表示，普遍的保密協議讓他們無法發聲，舉報者保護條款只適用於非法活動，讓他們深感無力。

媒體Vox上個月報導，OpenAI要求前員工遵守嚴格的「封口條款」，但其執行長奧特曼（Sam Altman）後來在X.com上表示，他並不知道有這個條款存在，承諾會予以廢除。

桑德斯告訴紀事報，這類條款是保密文化的一部分，使員工很難或不可能對外透露會對公眾構成危險的產品，只有內部員工自己知道。

桑德斯還說，OpenAI許多人仍然希望在產品推出到全球各地之前能先做出正確的事。他表示，公眾不應該相信OpenAI聲稱其產品很安全、假訊息或其他弊病不會很快出現的聲明。相反地，他認為這些產品應接受外部、專家、獨立審查的檢視。

2月辭去OpenAI研究員一職的桑德斯說：「推出已知有問題的產品、而非做好預防問題的措施，是輕率的行為。而且，他們推進的速度比我想像中要快。」

OpenAI上個月解散了他們成立約一年的「超級聯盟團隊」（Superalignment team），這個團隊負責研究如何安全開發人工智慧科技，團隊前負責人目前已加入Anthropic。

因為被指責對公司董事會不夠坦誠，奧特曼先前曾遭董事會短暫解除執行長職務，但幾天後又官復原職。

OpenAI最早是一家非營利研究實驗室，後來由微軟提供數十億元資金，透過微軟一個營利部門經營其業務。馬斯克（Elon Musk）是OpenAI在非營利時期的原始資助者之一，他今年3月在舊金山高等法院對OpenAI提出訴訟，現在也成立了自己的人工智慧公司Grok。

OpenAI 人工智慧 桑德斯

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