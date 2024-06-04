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沈愷2古文字著作 贈史丹福圖書館

記者徐蓓蓓／史丹福報導
沈愷的胞姊沈悅(中)和沈忻(右)代表沈愷捐贈「圖解甲骨文字典」和「西周銘文圖例字典」給史丹福大學圖書館。由薛昭慧(左)代表接受。（記者徐蓓蓓╱攝影）
沈愷的胞姊沈悅(中)和沈忻(右)代表沈愷捐贈「圖解甲骨文字典」和「西周銘文圖例字典」給史丹福大學圖書館。由薛昭慧(左)代表接受。（記者徐蓓蓓╱攝影）

史丹福大學東亞圖書館3日舉行古文字研究專家沈愷「圖解甲骨文字典」和「西周銘文圖例字典」兩部重量級著作贈書儀式。沈愷的胞姊沈悅和沈忻代表遠在美東的沈愷出席儀式。史丹福大學圖書館中國研究圖書館員薛昭慧代表館方接受了捐贈。

協助玉成捐贈事宜的毛莉莉、盧慧芬也出席了儀式。柏克萊加大東亞圖書館此前已經收錄了沈愷的這兩部著作。

甲骨文是中國目前已知最早的系統性文字，共有4000多字，但僅能解讀其中1000多個。沈愷研究甲骨文50多年，歸納分析甲骨文字背後的造字邏輯與使用脈絡，並延伸至西周銘文研究，帶領讀者認識和解讀這些古老的文字。

薛昭慧介紹，史丹福東亞圖書館以晚清到民國與當代的收藏見長，著重於當代革命、政治、經濟、法律的內容，在先秦的文獻資料方面正處於建設階段。沈愷捐贈的兩部巨著，彌補了目前館藏方面的空缺，對從事這一方面學者和學生來說是一個福音。本次捐贈得到總館館長專門批示，重視程度可見一斑。

沈悅表示，沈愷長期從事古文字教學推廣工作，通過特別的教學設計，寓教於樂，無論長幼都能在學習中找到樂趣。在研究中，也獨辟蹊徑，對過往的成果， 融會貫通，並且有創新的突破性研究。

沈愷本人現場通過網路連線表示，長久以來人們對於甲骨文和金文的研究著重於文字本身。但實際上，這兩種古文字也是第一手的歷史資料。甲骨文記錄了商王每一天與神的對話，而金文記錄了每一位有功的臣子如何得到周王的賞賜，很值得學者更深入研究。

沈愷表示，甲骨文的基本符號不超過300個，西周銘文的基本符號也不超過300個。接下來自己希望能把甲骨文和金文的基本架構延伸到「說文解字」。許慎的年代還沒有發現甲骨文，因此「說文解字」中古文字多數引用的是大篆。他計畫把對甲骨文系統性的研究應用到彌補「說文解字」中古文字的部分。

薛昭慧表示，研究古文字需要跨學科的知識，非常不容易，非常感謝沈愷的惠贈，並期待他今後更多的作品。同時也希望沈愷能考慮將這些珍貴的研究成果數字化，以利今後更多和更方便的使用。

甲骨文 圖書館 史丹福大學

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