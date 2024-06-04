金山市中心全新公寓 買氣低迷

舊金山全新市中心公寓目前市況不振。不過，部分房產經紀人正向潛在買家宣導，因為現在正是價格談判的好時機。圖為「OneEleven」公寓大樓。(圖取自「OneEleven」臉書)

舊金山 市中心「Serif」與「OneEleven SF」公寓大樓原本是首次購屋者首選之一，新建且景緻優美，還設有豪華設施，這些可立即入住房源，通常很快被搶購。但是，現在不是正常時期，辦公室大規模外移與利率 飆漲，導致大批潛在買家退出市場，公寓價格全面下跌。

舊金山標準報報導，若到房地產 網站Zillow瀏覽，可發現部分類似房產、主要集中在舊金山SoMa區域，新建、從未入住的公寓，正在經歷大幅降價。

這些公寓占地可能不符合美國夢大房子的刻板印象，但仍是民眾可擁有、交易或出租，價格可以接受的房產。專門從事市中心高層建築業務的資深房地產經紀人考夫曼(Robyn Kaufman)表示，從歷史上來看，公寓一直是年輕買家在租房與擁有獨棟房屋之間的一個踏腳石，但是，過去兩年，許多計畫都被打亂。

由於高利率，貸款對許多人來說仍高得令人卻步。然而，較積極賣家開始認為，是時候降價售房了，個人賣家可能沒有空間或動力在價格上讓步，但開發商卻開始降價求售，希望大樓盡快售完，這樣就可脫手。

在房地產市場，時機就是一切。「Serif」擁有242個住房單位，這座豪華大樓於2022年房市萎縮期間對外開放，但目前占有率仍不到一半，原定價約50萬元的套房(Studios)現僅售價35萬元。

地區開發商「Group I」早期為滿足科技公司湧入的需求，建造大量新住房，計畫這個公寓大樓項目，Serif設有健身中心、寵物水療中心、屋頂休閒區、還提供居民共享ZipCars。然而，一名賣家去年以47萬5000元買進一個公寓單位、計畫搬到舊金山，後來改變計畫、現以相同價格掛牌出售。

「OneEleven」公寓大樓由39個單位組成，但也只住了一半。2021年開放入住時，街區一直飽受毒品交易與犯罪問題困擾。但是，對街三家旅館去年底重新開業，大幅改善街道狀況。

根據「Compass」數據，目前舊金山公寓價格中位數略低於100萬元。在Van Ness與市政中心附近地區則低至59萬元。相較之下，獨棟住房中位數價格在100萬至670萬元之間。

部分房產經紀人正向潛在買家宣導選擇市中心住房，因為現在正是價格談判的好時機，根據開發商不同，可獲得房屋升級、HOA費用減免或更大儲物空間單位。