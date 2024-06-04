康曲柯士達縣 力推自駕車上路
舊金山半島上的地方政府，對無人駕駛的士(driverless robotaxis)多半相當反感，在已經相當擁擠的街道上自駕車似乎無法應付人類司機與行人的邏輯。海灣對面的康曲柯士達縣，卻積極推動自駕車上路。在這較為偏遠的地區，自駕車可以替許多居民提供「行」的便利。
舊金山紀事報報導，康曲柯士達縣有許多已經不開車的年長者。當他們要上超市買菜、上醫院看病的時候，雖然有公車可搭，但從住家到車站，以及下公車後到超市或醫院，還有一段距離要走，這對長者而言太困難。縣交通局局長海爾(Tim Haile)表示，他們的公交網路有「第一哩和最後一哩的問題」。如果無人駕駛的士和穿梭巴士(shuttle)普及，問題可以迎刃而解。
縣交通局去年在聖拉蒙市(San Ramon)的辦公與商業園區「主教農莊」(Bishop Ranch)啟用兩輛無司機穿梭巴士，依固定的路線在廣達600畝的園區中讓乘客在定點上車下車。如今每到午休的時間，穿梭巴士把上班族載到餐廳商店，相當受乘客歡迎。
今年夏季，縣交通局將啟用三輛可上輪椅的無司機穿梭巴士，供縣內人士以手機程式招車，這是專為載病人到位於瑪蒂尼茲市的康曲柯士達區域醫療中心。為了協助病人上下車，這三輛車會有專人伴隨，但他們不用駕車。
康縣的核桃溪市(Walnut Creek)有一個年長者住宅社區叫羅斯慕爾(Rossmoor)，今年夏季之前也會啟用兩輛無司機穿梭巴士。住戶可以用手機叫車，往返社區中心與住宅之間。社區中心有娛樂活動，還有一間健身房。
相形之下，其他地方就比較不歡迎無人駕駛車輛。灣區州議員最近起草一項議案，限制自駕車的擴充。該案若通過，各市的政府有權限制無人駕駛車輛的營運方式與時段。另一項議案的內容是，如果企業要在加州測試或營運長途無人駕駛大卡車(long-haul driverless trucks)，車上必須有人做後備。
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