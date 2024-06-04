康曲柯士達縣 力推自駕車上路

康曲柯士達縣是比較廣闊又偏僻的地方，積極推動自駕車上路。 (谷歌地圖)

舊金山 半島上的地方政府，對無人駕駛的士(driverless robotaxis)多半相當反感，在已經相當擁擠的街道上自駕車 似乎無法應付人類司機與行人的邏輯。海灣對面的康曲柯士達縣，卻積極推動自駕車上路。在這較為偏遠的地區，自駕車可以替許多居民提供「行」的便利。

舊金山紀事報報導，康曲柯士達縣有許多已經不開車的年長者。當他們要上超市買菜、上醫院看病的時候，雖然有公車可搭，但從住家到車站，以及下公車後到超市或醫院，還有一段距離要走，這對長者而言太困難。縣交通局局長海爾(Tim Haile)表示，他們的公交網路有「第一哩和最後一哩的問題」。如果無人駕駛的士和穿梭巴士(shuttle)普及，問題可以迎刃而解。

縣交通局去年在聖拉蒙市(San Ramon)的辦公與商業園區「主教農莊」(Bishop Ranch)啟用兩輛無司機穿梭巴士，依固定的路線在廣達600畝的園區中讓乘客在定點上車下車。如今每到午休的時間，穿梭巴士把上班族載到餐廳商店，相當受乘客歡迎。

今年夏季，縣交通局將啟用三輛可上輪椅的無司機穿梭巴士，供縣內人士以手機程式招車，這是專為載病人到位於瑪蒂尼茲市的康曲柯士達區域醫療中心。為了協助病人上下車，這三輛車會有專人伴隨，但他們不用駕車。

康縣的核桃溪市(Walnut Creek)有一個年長者住宅社區叫羅斯慕爾(Rossmoor)，今年夏季之前也會啟用兩輛無司機穿梭巴士。住戶可以用手機叫車，往返社區中心與住宅之間。社區中心有娛樂活動，還有一間健身房。

相形之下，其他地方就比較不歡迎無人駕駛車輛。灣區州議員最近起草一項議案，限制自駕車的擴充。該案若通過，各市的政府有權限制無人駕駛車輛的營運方式與時段。另一項議案的內容是，如果企業要在加州 測試或營運長途無人駕駛大卡車(long-haul driverless trucks)，車上必須有人做後備。