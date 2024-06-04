威善高提新法 打擊非法攤販

州參議員威善高(右)與舊金山市長布里德(左)宣布新法案，將打擊非法街頭銷贓、保護合法攤販經營。（記者王子涵／攝影）

加州 參議員威善高（Scott Wiener）與舊金山 市長布里德（London Breed）3日在市政廳門前宣布新法案，計畫為當地執法部門在處理非法街頭擺攤、盜竊物銷贓等犯罪方面清除障礙。官員強調，法案不僅確保公共安全和街道清潔，更保護當地合法攤主的生計。

街頭擺攤行為2018年在加州實現無罪化。然而自疫情 以後，大量盜竊商品流入舊金山米慎區、南市場區的街頭被銷贓。當地社區與小商業苦不堪言，犯罪和垃圾充斥街頭，更有工務局職員在執法過程中被非法攤販攻擊。

為此，代表這一區市議員盧凱莉（Hillary Ronen）曾推出90天的擺攤禁令，並在到期後繼續延長，以此整治亂象，但禁令卻傷害了合法經營的街頭商販。同時，由於2018年人行道安全售賣法（Safe Sidewalk Vending Act）的規定，警方也無權對非法擺攤、銷贓行為強行執法。

威善高提出的SB 925法案列出一些常見的被盜物品。攤販需擁有購買證明、並申請由市府頒發的許可證，才可以在街頭銷售列表上的商品。前兩次違法將被警方記錄在案，累計三次違法，將面臨輕罪指控，最高刑期達六個月。

常見被盜物品將根據警局和工務局聯合執法的統計情況列出。米慎攤主聯盟（Mission Vendors Association）也在當天到場支持，該組織曾大力反對市府的禁令，而法案將合法的食品攤販排除在外，讓賴以為生的攤主十分高興。

「盜竊物銷贓不是街頭擺攤文化的一部分。」一位攤主表示。

威善高強調，街頭擺攤文化讓舊金山充滿活力、並支撐著許多家庭的生計，展示了社區的多樣性。「當壞人在街頭公開銷售贓物時，這種文化多樣性就受到了威脅。這往往會擠走合法經營的攤販，破壞公共安全。」威善高說，「法案尋找到一個平衡點，既尊重了街頭擺攤文化在社區中的關鍵作用，又阻止了銷贓活動，讓每個人感到安全。」

布里德表示，街頭攤位是舊金山文化的一部分。她回憶起兒時在街頭購買西瓜汁的經歷。「非法銷贓破壞了合法商人數十年建立起的文化和商業。法案將確保城市的攤販不受到消極的影響。」

舊金山警長史考特（Bill Scott）表示，新法案將允許警方記錄那些售賣常見被盜物品、且沒有市府許可證的攤販，警方無需證明商品為被盜物。「這將給予警方更大力量，追查銷贓的路徑。」

據現場支持者表示，新法案最大的意義便是恢復警方對街頭商販的執法權。