羅達倫、張建清獲領導影響力表彰

從左至右：聖馬刁縣亞太裔核心決策委員會主席馮嘉輝、東華醫院行政總裁張建清、州眾議員羅達倫。（記者王子涵／攝影）

聖馬刁縣亞太裔核心決策委員會（San Mateo County AAPI Caucus）日前舉辦「英雄晚宴」，表彰縣內致力於平等和多元化的社區領袖及民選官員。

州眾議員羅達倫（Evan Low）榮獲領導力獎。聖馬刁首位亞裔 民選官員、七任半月灣市長帕德里奇（Naomi Patridge）榮獲傳奇獎。東華醫院行政總裁張建清博士榮獲社區影響力獎。

聖馬刁縣亞太裔核心決策委員會成立於2019年，由當時的密爾布瑞市長李偉忠（Wayne Lee）、紅木城前市長朱健文（Jeff Gee）等中半島華裔 官員發起，致力於開展選民登記，實習項目，獎學金，選民教育論壇等活動，構建亞裔社區的新面貌，激活亞裔選民的選票影響力。

現任主席、密爾布瑞市長馮嘉輝（Anders Fung）表示，亞太裔是加州人口中增長最快的少數族裔，年增長超過25%，占全州近15.5%的人口。灣區聖馬刁縣的最大少數族裔就是亞裔，人口占31%，比西裔更多，但民選官員的占比遠少於人口佔比。

他強調，根據2020年的選務數據，亞太裔選民的投票率增幅遠超其他族群，呼籲政府應加大對亞太裔社區的多語種服務，在決策制定過程中充分考慮亞太裔的需求，以確保平等和多元化發展。

羅達倫將與前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）競選國會議員，他也是全美目前唯一進入11月決選的華裔候選人。在接受本報採訪時，他表示，現在是屬於亞太裔的時代。他坦言兒時想成為一名醫生，但由於亞裔政治代表的重要性和緊迫性，他希望有機會代表亞裔社區。

他表示，在拜訪史丹福大學中，他了解到大量的反華言論、和對中國學者的攻擊成為學校的擔憂，他希望未來為兩國之間的溝通建立橋樑。

東華醫院在上個月慶祝了創院125周年，張建清細數醫院與華埠 共同經歷的劫難，鼠疫、地震、大火、新冠疫情，感歎道：「太不容易」。她表示，舊金山各族裔社區都曾有自己的社區醫院。然而125年過後，只有位於華埠的東華醫院存留下來，成為全市唯一的社區獨立醫院。