我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

李康儀任受害者和證人權利辦公室主任

記者李怡╱舊金山報導
布里德（左）任命華裔李康儀（右）為受害者和證人權利辦公室主任。（記者李怡╱攝影）
布里德（左）任命華裔李康儀（右）為受害者和證人權利辦公室主任。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德 (London N. Breed) 28日宣布任命李康儀 (Ivy Lee) 為受害者和證人權利辦公室主任。這個辦公室由選民投票成立，職責是鞏固和協調市政服務，保護受害者和證人的權利。

李康儀是一名民權律師，在公共安全和受害者權利倡議、制定和實施刑事司法政策以及代表暴力倖存者方面擁有數十年的經驗。

過去四年，李康儀任市長辦公室公共安全和受害者權利政策顧問，領導制定警方應對措施的替代方案、加強受害者服務系統並支持刑事司法改革的工作。李康儀上任後，將指導明年新辦公室的組建，包括與市長辦公室、市議會和社區協商制定工作政策。

2022 年 6 月，舊金山選民通過了由市議員司嘉怡（ Catherine Stefani） 倡導的 D 提案即修訂行政法，設立受害者和證人權利辦公室，任務是對受害者的需求進行調查，為需要民事訴訟代理的家庭暴力倖存者確立獲得律師幫助的權利，並制定試點計畫以實現家庭暴力倖存者獲得諮詢權。

布里德表示，公共安全工作必須包括保護受害者和證人。李康儀對整個公共安全系統的了解與市政府部門和社區組織合作的經驗，以及她對暴力倖存者的倡導，將給受害者帶來有力的支持。

李康儀表示，能夠為受害者和倖存者提供服務是她的榮幸。感謝布里德市長對她完成這項重要工作的信任。

司嘉怡表示，長期以來，舊金山忽視犯罪受害者的聲音，因為層層流程、繁文縟節和官僚主義。因此需要D提案來改變這一點。現在，受害者和證人權利辦公室將為有需要的人，包括家庭暴力、性騷擾和性侵犯的倖存者，提供安全有效的場所來獲取幫助。

此辦公室的第一步，是找出舊金山整體受害者服務和支持網絡中的關鍵問題，將透過對倖存者、直接服務提供者、政策專家、市政府工作人員和民選官員的走訪完成。受害者和證人權利辦公室的職責將側重於改進系統，以應對目前的挑戰。

舊金山 性騷擾 投票

上一則

聖馬刁縣「農會嘉年華」 「小豬賽跑」激烈精彩

下一則

金山人語／房價漲愈高 青年躺愈平

延伸閱讀

布里德公布2年預算草案 總額314億元

布里德公布2年預算草案 總額314億元
舊金山、深圳 簽友好交流合作備忘錄

舊金山、深圳 簽友好交流合作備忘錄
布里德任命華裔李康儀 為受害者和證人權利辦公室主任

布里德任命華裔李康儀 為受害者和證人權利辦公室主任
締結姐妹市45周年 金山、上海市長簽署諒解備忘錄

締結姐妹市45周年 金山、上海市長簽署諒解備忘錄
金山市長布里德 競選連任起跑

金山市長布里德 競選連任起跑

熱門新聞

Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

2024-06-01 18:06
超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

2024-05-29 16:01
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

2024-05-29 15:33
5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

2024-05-29 02:20
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16
384平方呎庫比蒂諾小黑屋賣出200萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

要價170萬的384平方呎庫比蒂諾小黑屋售出

2024-05-29 19:52

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度

瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度