國際弦樂賽 Francis Tsai抱病登台奪銅

Francis Tsai帶病參賽 獲得克萊因弦樂大賽第三名。（記者徐蓓蓓╱攝影）

第39屆克萊因國際弦樂大賽2日下午在舊金山 音樂學院落下帷幕。華裔選手Francis Tsai帶病參賽，表現精彩，獲得第3名，也是本屆比賽成績最好的亞裔 選手。

Francis Tsai在決賽中表演的曲目是貝多芬C小调钢琴和小提琴奏鳴曲片段，以及普罗科菲耶夫G小調第2小提琴協奏曲的片段。他在半決賽中勝出時，還演奏了巴赫的A小调第2小提琴奏鳴曲，和指定曲目，John Wineglass創作的小提琴獨奏曲「惡魔島。」

Francis Tsai今年18歲，5歲開始拉小提琴，11歲就與交響樂 團合作表演小提琴獨奏。此後曾與Hilton Head及Beaufort交響樂團合作，接下来還會與阿拉巴馬交響樂團有合作。今年秋天，他會就讀茱莉亞音樂學院，師從Catherine Cho。

他說，音樂的力量曾經幫助他渡過最艱難的時光，因而每次演出都希望带给觀眾治癒的力量和希望。

但是Francis Tsai其實是在很不利的情況下參加今天的決賽的。他在比賽前就腸胃嚴嚴重不適，走出賽場後甚至虛弱到用手支撐自己的身體。但是整個比賽中，最後一個出場的他完全看不出有任何的異樣。