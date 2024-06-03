選民教育籌款晚宴 籲華人關心公共政治

金山市長布里德（左）為李美玲（右）頒獎。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 上海協會主辦的「愛無止境」為選民教育籌款慈善晚宴2日晚舉行。舊金山上海協會會長李美玲（Hazel Lee）呼籲，希望華人追逐美國夢的同時也要關心公共政治，登記為選民，「如果我們同心協力，就能贏！」州華裔財務長馬世雲（Fiona Ma）、舊金山市長布里德等均為李美玲頒發表彰，感謝她為選民教育所作的貢獻。

2日晚的活動，數百政要、商界雲集。李美玲說，華人移民工作努力，追逐美國夢，不關注政治。有的人甚至認為候選人面孔類似，政治綱領沒差別。希望透過慈善晚宴，募集資金進行選民教育。主要方法是在媒體上刊登廣告，鼓勵民眾登記為選民，進行投票 。同時，也希望鼓勵選民在投票前，詳細了解候選人和各種法案的細節，「如果你覺得某個法案不對勁，可以勇敢的說不。」

馬世雲表示，30年前，就認識李美玲。那時開始，各界就開始督促華裔民眾登記為選民。自從仇恨亞裔 飆升，就激勵很多亞裔出來投票。「我們都是為美國夢而來，必須投下一票，為下一代創造良好的環境。」

布里德說，舊金山和上海是姐妹友好城市，雙方前不久還簽署諒解備忘錄，慶祝結交45周年。她也提及此前訪問中國的成果，將一對大熊貓帶到舊金山。她說，在上任後，就任命華裔任命舊金山市立大學校董，以及金山校區委員。也任命邱信福為市府律師。希望增加亞裔在政界的代表性。也希望鼓勵更多民眾登記選民。前加州朱感生說，美中關係目前處於挑戰階段，華裔不想夾在中間，成為受害者，要積極投票，改變現狀。