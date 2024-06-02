AI模仿家人聲音 祖父母頻遭詐

州檢察長邦塔發布消費者警示，提醒加州民眾小心利用人工智慧或深度偽造冒充政府官員、受困家庭成員或其他可信人物的詐騙。（記者劉先進╱攝影）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）再次發布消費者警示，提醒加州民眾小心利用人工智慧 （AI ）或深度偽造（deepfakes）來冒充政府官員、受困家庭成員或其他可信人物的詐騙。現在詐騙會發送AI語音，模仿孩子聲音求助，聲稱在車禍中受重傷或要錢支付保釋金，年長的祖父母往往是詐騙目標。聯邦調查局2023年收到關於祖父母詐騙類型的投訴，造成近190萬美元的損失。

邦塔說，詐騙往往會出現在人們口袋中的手機裡，例如一通電話、一條社媒消息或一條短訊，人工智慧和其他不斷發展的新技術，會使詐騙更難被發現。消費者應該瞭解保護自身安全的技巧，防止成為受害者。

邦塔辦公室舉出多個例子，比如利用AI和深度偽造視頻或語音操縱，讓騙子更容易偽造身份，並提出更有說服力的金錢或個人資訊要求。騙子可以利用互聯網上的資訊，包括社交媒體上的圖片和音頻，透過AI技術，克隆聲音，讓人們相信電話另一端的聲音是可以信任的人。還可以參考在互聯網上找到的關於受害者的個人資訊，使騙局看起來可信。

現在有一種令人不安的新騙局，以年長的父母為目標，向他們發送人工智慧語音，模仿他們的孩子乞求幫助，有父母接到電話，對方用克隆的孩子的聲音聲稱自己在車禍中受了重傷或需要錢支付保釋金。祖父母也往往是詐騙的目標，騙子聲稱其孫子有麻煩，需要錢。

詐騙者經常透過電話鎖定消費者。2023年全美有收到報告的機器人電話和機器人短訊造成的詐騙損失超過12億美元，騙子可以利用智能手機訪問電郵、社媒和互聯網等聯繫方式，這些電話詐騙旨在竊取錢財、身分或密碼，或緊急要求通過現金或禮品卡付款。詐騙可能導致重大經濟損失、信用評分被毀以及影響軍人和其他人的安全審查。

根據統計，2023年內年輕的成年人報告因詐騙而損失錢財的頻率高於老年人，但老年人損失總金額卻更高，意味著老人一次被騙的錢財往往更大。冒名詐騙是2023年最常報告的欺詐行為，這些騙局中，不法分子假裝成銀行、政府、知名企業、技術支持專家或受困的親屬（如被綁架的兒童）詐騙。其他常見的電話詐騙包括與醫療需求和處方、債務減免、公用事業、銀行欺詐警告、保修或國稅局通知有關的電話。