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北灣住宅拆光剩泳池 仍開價近200萬

編譯組╱綜合報導
蘇諾瑪縣的一處房產被金凱德大火燒光僅剩游泳池，仍開價近200萬上市。（取自X.com）
蘇諾瑪縣的一處房產被金凱德大火燒光僅剩游泳池，仍開價近200萬上市。（取自X.com）

據SFGATE報導，蘇諾瑪（Sonoma）縣一處房產已在市場上出現數月之久，近期在網上引起關注，這要歸功於它目前唯一的特徵：只有一個游泳池的照片。

掛牌經紀人麥克威廉士（Tatiana McWilliams）表示，位於Chalk Hill路10547號的牧場式小別墅，曾在2019年的金凱德大火（Kincade Fire）中被燒毀，現在這裡只剩下一個晶瑩湛藍的無邊際泳池，可以俯瞰Saint Helena山。這處占地 5 畝的房產掛牌價為 199萬5000元。

Zillow Gone Wild 的 X 帳戶本周突出顯示了掛牌房產的照片，並配以說明：「每個人都想要一個游泳池，但擁有一棟房子是一件很麻煩的事情。幸運的是，這棟房產解決了這個問題。」

但麥克威廉士仍然對這棟房產的潛力充滿信心，因為如果未來的買家對這棟房產感興趣的話，要建造一處占地4000平方呎、擁有6間臥室地產的房產許可和規劃已經準備就緒。計畫中包括一棟4居室住宅、一棟2居室客房和一個3車位車庫。麥克威廉士說，一旦買下這處房產，房屋可在 14 至 16 個月內竣工入住。

麥克威廉士說：「在這裡，很多人對在美麗的土地上建造房屋望而卻步，因為不想經歷噩夢般的審批過程。通常他們需要1年半或2年的時間才能建造美麗的酒鄉之家。」

承包商估計，在這塊土地上建造計畫中的住宅將耗資約 390 萬元。麥克威廉士補充說，該地區類似的即可入住的住宅，最近的售價約為 800 萬元。

2019 年秋天，金凱德大火燒毀了蘇諾瑪縣 7萬7758 平方公里的土地，根據加州防火廳（Cal Fire）的數據，超過 370 座建築在大火中被毀。

麥克威廉士說，Chalk Hill路 10547 號的前業主將該房產作為其第二居所，游泳池是他們最喜歡的設施之一。「當然，所有的游泳池都在火災中倖存了下來，總是這樣，」麥克威廉士說。

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