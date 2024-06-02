灣區交通機構陷困境 明年恐增稅維持營運

BART、Muni 陷入嚴重財務困境，2025年恐將增稅來維持營運。(圖取自BART Silicon Valley臉書)

灣區 交通機構一直期待新交通稅法案通過，可協助他們擺脫令人擔憂的財務困境。但立法人士在反對聲浪高升情況下，已終止BART與Muni指望的提案。現在，交通營運機構將必須再等待至少一年，才能提出新提案解決現金短缺系統。

法案作者、州參議員威善高（Sens. Scott Weiner)與愛莎華（Aisha Wahab)承諾，將於2025年推出新提案。該法案將在 2026 年投票時提交給選民。法案若獲得通過，SB 1031將授權灣區九縣徵收大量稅收，以維持公共交通機構運作。法案目標是在最多30年內、每年籌集15億元經費。

「舊金山 標準報」報導，交通機構可用經費的時間已不多。BART乘客量因在家辦公革命而大量減少，現在仰賴聯邦緊急資金營運，但經費將於2025年耗盡。

Muni收入下降至疫情前水平一半，導致舊金山大都會 交通局宣布出現「災難性」（catastrophic）預算短缺。

然而，立法機構與地方政府並非每個人都同意這項法案。部分南灣官員認為，法案將迫使聖他克拉拉縣遭受稅務收入不公平的部分。加州火車（Caltrain）當局則對被迫可能考慮合併機構的可能性、抱持謹慎態度。

支持法案的「大都會交通委員會」發言人表示，期待聚集一個進程，針對實現灣區可持續交通系統財務目標的最佳途徑，可達成共識。

BART與Muni稱，若無法找到新經費來源的最壞情況，將包括交通路線關閉、火車每小時僅行駛一班車、嚴重延誤與服務限制。