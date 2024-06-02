市長話金山／公共安全預算案 增警力配備

舊金山市長布里德任命民權律師Ivy Lee領導舊金山受害者和證人權利辦公室。（布里德辦公室提供）

親愛的讀者們:

我們在舊金山 的公共安全方面取得了真正的進展，並於這重要時刻加倍努力。

上周，我公布了即將到來的兩年期公共安全財政預算 案。我的預算將通過增加舊金山警察局的人手配備，投資於新的公共安全技術，並支持公共安全部門的工作，以保持舊金山居民的安全。儘管預算赤字嚴峻，我們並未削減包括公共安全在內的核心市政服務的資源。

我們在公共安全方面的持續關注和投資已經取得了顯著成果：

* 舊金山的犯罪率在過去10年中處於最低水平。

–2024年財產犯罪率下降了32%

–2024年暴力犯罪率下降了14%

*槍支暴力截至目前下降了37%，而舊金山的兇殺案破案率保持在80%以上，遠高於全國平均水平。

*由我辦公室帶領的市府、州府和聯邦執法機構協調努力下，關閉露天毒品 市場的行動，在過去一年內逮捕了超過3000人。

這項預算案將通過增加對舊金山公共安全部門的投資來增強人手配備，添加新技術，並繼續前所未有的協調水平，以應對舊金山最嚴峻的公共安全挑戰。這些投資將成為我提議的預算其中一部分。

預算中的主要撥款包括：

實現我的警察全面人手配備計畫

這項預算資助了我的SFPD全面人員配備計畫。為實現這目標，預算將資助明年四個每班50人的警察學院班。如果SFPD的招聘超過這個目標，我承諾增加更多撥款以招募更多警員。這項預算使巿內能夠到2025年增加200名新警察，作為在三年內達到全面人員配備目標的一部分。

資助新技術以提高安全性和部署更多警察

3月通過的E提案授權警察局使用包括無人機和公共攝像頭在內的新監控技術。我的預算提案包括在兩年內為部門實施這些新技術提供3百70萬元的撥款，首先是現有公共安全攝像頭的現代化和擴展運用，以及在受關注的區域安裝新攝像頭。隨著這些新工具整合到部門的運作中，預防和調查將更加有效率，允許更多警察回到巡邏崗位。

持續前所未有的協調工作以關閉毒品市場

2023年5月成立的毒品市場調查和協調中心是市內全面的跨部門合作策略，旨在打擊露天毒品市場、公共場所吸毒和非法交易，特別是在中市場區和田德隆區。在首年內，已有超過3000人被捕和200公斤毒品被查獲。我的預算資助了警察局、縣警局、應急管理局、消防局和公務局與州和聯邦合作夥伴的繼續工作。

增加縣警局人員配備

預算提案增加了縣警局的預算以填補空缺，包括資助新工資增長和與縣警協會新合同中批准的新長期服務獎勵。在部門增加招聘的同時，預算還擴大了加班以覆蓋局方運作。

保存所有公共安全部門的撥款

預算提案保存了對地方檢察官、公辯律師、成人和少年懲教署以及舊金山消防部門的撥款，確保整個公共安全系統保持完整。關鍵的是，預算案確保了最近對地方檢察官辦公室的撥款增加，以專注於毒品案件起訴，作為全市整體毒品執法應對的一部分。

繼續安全大使和非執法部門應變

預算案繼續並擴展了非執法機構替代方案。這包括資助警察服務助理、全市公共安全社區大使和退休警察大使。預算案還繼續資助全市的街頭應變團隊，這些團隊對行為健康危機中的人和無家可歸者的911和311電話救助提供非執法應對。

充分配備舊金山的911接線員以改善應變時間

我的預算案還包括撥款使應急管理局能夠在下一年內填補三個新的接線員學院班，目標是在下一財年增加多達45名新接線員。

我們所做的工作正在發揮作用並將在此基礎上繼續努力。這項預算不僅撥款於保護居民安全的人員，還投放於技術、工具和團隊合作等資源，以提供有效成果。

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敬安！