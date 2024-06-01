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華埠違規遮陽棚 過了截至日仍可申請牌照

記者劉先進／舊金山報導
金山華埠不少商戶安裝了遮陽棚或招牌。（記者劉先進／攝影）
金山華埠不少商戶安裝了遮陽棚或招牌。（記者劉先進／攝影）

金山華埠還未申請遮陽棚或招牌合法化的商戶不用擔心，即使過了截至日，依然能繼續申請。市議長佩斯金辦公室5月31日表示，市長辦公室提交將申請遮陽棚牌照的簡化流程編入法律、並將費用減免延長一年的立法，已獲得佩斯金等四個議員的支持，有很大信心通過該法。儘管過了截至日，鼓勵華埠商界和業主繼續為現有遮陽棚和招牌提交申請，獲得費用豁免，以拿到牌照。

金山市從2022年11月1日至2023年2月23日期間共收到179起匿名投訴，聲稱全市有小企業違規安裝遮陽棚或商業招牌。華埠有20多家商戶收到違規通知。

2023年7月，金山市議會通過由市長辦公室和佩斯金提出的立法，創建臨時特赦計畫，簡化遮陽棚和商業招牌合法化的申請流程，並免除了相關費用。該計畫提交申請的截止日期為今年5月31日。

舊金山市議長佩斯金表示，儘管過了截至日，仍鼓勵還未申請遮陽棚或招牌合法化的商戶繼...
舊金山市議長佩斯金表示，儘管過了截至日，仍鼓勵還未申請遮陽棚或招牌合法化的商戶繼續提交申請。（記者劉先進／攝影）

佩斯金表示，由於商界的大量要求，他支持延長遮陽棚特赦計畫和費用減免，以便商戶有更多時間完成申請。延長該計畫的立法工作正在進行中。立法通過後，該計畫將追溯適用，這意味著今年5月後提交的所有申請仍將受益於該計畫和費用減免。

佩斯金助理甄錦浩（Calvin Yan）說，儘管去年7月就發布申請豁免計畫，但仍有華埠商戶還因為種種原因沒有完成申請，目前有100多商戶的申請還未批准，如果商戶能提交所有申請文件，算上建築檢查局上門檢查的時間，最快兩天可以拿到牌照。

佩斯金辦公室建議，商戶在申請牌照前，可前往小商業辦公室牌照中心（50 Van Ness Ave.），那裡有多語種工作人員幫助申請，確保文件齊全。可致電628-652-4949 或在其網站上預約。

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