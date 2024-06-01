布里德公布2年預算草案 總額314億元

舊金山市長布里德的兩年城市預算草案，總額314億。希望繼續資助優先事項，改善公共安全，增強經濟振興工作等。（記者劉先進╱攝影）

舊金山市長布里德（London N. Breed）5月31日公布2024至2025財年和2025至2026財年的城市預算 草案，總額314億。在面臨7.89億的赤字的情況下，希望實現預算平衡。該預算繼續資助優先事項，改善公共安全，減少遊民 ，為毒癮患者治療選擇，減少過量注射毒品 ，增強經濟振興工作。

舊金山市長布里德的兩年城市預算草案，總額314億。希望繼續資助優先事項，改善公共安全，增強經濟振興工作等。（記者劉先進／攝影）

預算希望同時彌補重大赤字，雖然兩年期擬議預算因大型企業部門及其資本項目而出現整體增長，但金山普通基金總體保持平穩。

2024到2025財年預算為159億，2025到2026財年預算為155億。預算草案中資助的主要優先事項包括，通過擴大執法人員編制和提供新技術，在改善公共安全的基礎上再接再厲。投資於市中心和社區的經濟振興工作，幫助人們離開街頭，住進庇護所，重點關注最近遊民家庭人數的增加。為毒癮患者提供治療選擇，減少過量注射毒品。擴大具有里程碑意義的早期教育和兒童保育政策，為更多家庭提供支持。保持雨天儲備金，以備不時之需。在政府運作改革工作的基礎上，加強問責制。

市長的擬議預算通過減少開支、增加其他收入來源的使用以及消除非關鍵項目或已完成項目的未清餘額來彌補赤字。削減的方式包括：保留各部門的非關鍵職位空缺，限制核心服務部門新增職位，減少合同支出等。

在接下來的一個月中，市議會預算和撥款委員會將舉行聽證會，並審查預算，最終將預算提交市議會批准。市長簽署批准的預算截止日為8月1日。