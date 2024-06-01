NASA又見太陽風暴 2日前北加可望看到極光

太陽風暴又出現，北加州少數地區可能可以再次看到極光。圖為5月10日讀者在西雅圖拍到的極光照。（讀者提供）

航太總署NASA 又觀測到太陽風暴出現，北加州 本周末可能又可看到極光(aurora borealis)，不過這次的風暴等級只有二級，不像5月10-11日的那次是超強的五級。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，爆發風暴的太陽黑子群(sunspot cluster)就是上次帶來耀目極光的「3664活躍區」(active region 3664)，它的寬度是地球直徑的16倍。太陽相對於地球也是在轉動的。3664活躍區上次發出強烈太陽風(solar flares)以後，這個黑子群後來轉到太陽背後去了，現在它又重新開始面對地球，但科學家已改稱它為3697活躍區。

29日(周三)上午NASA的太陽動態天文台(Solar Dynamics Observatory)觀察到該區有強烈太陽風爆發，太空氣候預測中心(Space Weather Prediction Center)發布消息，指出這是二級的強度，也就是「中輕度」，這波帶電粒子(charged particles)會在5月31日到6月2日衝擊地球的磁場。預測中心認為周五深夜到周六凌晨之間看到的機率最高，周六晚到周日凌晨機率則會少很多。

太陽風暴又出現，北加州少數地區可能可以再次看到極光。圖為5月10日讀者在西雅圖拍到的極光照。（讀者提供）

預期美國北部州可能看到極光，加州可能出現極光的地點，應該只有偏愛達荷州 的區域。今日美國(USA Today)指出，由於現在日照時間加長，日落晚、日出早，能夠觀看極光的時段變少了。由於強度低，大致只有最北邊靠加拿大的州可能看到，譬如紐約州、密西根州、蒙他拿州、華盛頓州、愛達荷州。最好的觀察時段是夜裡11時到凌晨1時。

預測中心的達爾(Shawn Dahl)指出，因為3697活躍區還會面對地球一段時間，所以本周末以後還是有可能出現極光，甚至延續到6月的第二周。達爾指出，科學家沒辦法預測何時太陽風會爆發，只能在爆發以後發布帶電粒子到達地球的時間與強度預測。由於未來數月太陽的活動還會增強，加州再出現極光的可能性或許比這波更高。