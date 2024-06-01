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川普被定罪後 金山科技新貴下周仍為他辦募款活動

編譯組／綜合報導
川普雖然周四成為美國歷史上第一位被判有罪的總統，仍將於下周在舊金山灣區舉行籌款活動。（電視新聞截圖）
川普雖然周四成為美國歷史上第一位被判有罪的總統，仍將於下周在舊金山灣區舉行籌款活動。（電視新聞截圖）

據信使報（Mercury News）報導，來自媒體的消息稱，前總統川普（Donald Trump）和現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）將於下周在舊金山灣區（San Francisco Bay Area）舉行籌款活動。

根據邀請函，科技界億萬富翁賽克斯（David Sacks）和他的妻子Chamath Palihapitiya將於6月6日為川普舉辦籌款活動。網上流傳的邀請函沒有說明活動將在哪裡舉行。

據最先報導此事的Axios報導，這次籌款活動是由俄亥俄州參議員J.D. Vance組織的。

這次聚會的前一天，賀錦麗將出席由位於舊金山第16街的Manny's Cafe主辦的活動。該咖啡館的Instagram帳戶宣布了這一消息，但沒有說明籌款活動的地點和時間。

川普周四（30日）成為美國歷史上第一位被判有罪的總統，紐約陪審團認定他在通過向一名成人電影女演員支付封口費，非法影響2016年總統選舉的陰謀中被控的34項重罪全部成立。

根據網上共享的邀請函，川普晚宴的門票為每人30萬美元，每對夫婦50萬美元。如果支付5萬美元，則可受邀參加招待會，但不能參加晚宴。

這位前總統將於7月11日，即共和黨全國代表大會（Republican National Convention）開始前四天被宣判。川普有望成為該黨提名的候選人，在11月的大選中與拜登（Joe Biden）總統對決。川普尚未選定副總統競選夥伴。

川普 舊金山 賀錦麗

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