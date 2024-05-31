教黃仁勳投球 12歲小投手蔡承憲夢想大聯盟

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳(左)25日參加舊金山台灣日活動，與他努力互相練習的「小教練」是今年才12歲的矽谷灣區Quito-Saratoga棒球隊投手蔡承憲(右)。（主辦單位提供）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳 日前參加舊金山 台灣日活動，首度開球丟得又遠又有力，被棒球迷評論為「好球」。黃仁勳開球前努力練投球的身影被許多人看到。與他當時努力互相練習的「小教練」，就是今年才12歲的矽谷 Quito-Saratoga棒球隊投手蔡承憲（Henry Tsai）。

25日舊金山台灣日活動吸引4000多位台灣僑胞到場支持。在黃仁勳開球前，Quito-Saratoga棒球隊也代表台灣日活動來賓，由蔡承憲擔任真正的第一球開球員。等Quito-Saratoga棒球隊開完球後，緊接著黃仁勳才開第二球。

「T-League 台灣一級棒聯盟 」創辦人暨活動主辦人陳文澤表示，舊金山台灣日目標，就是要共同慶祝台灣多元文化，並連結在地社群，向世界展現台灣人的精神。今年邀到黃仁勳這麼重量級的人物出場，同時也想找到下一代的小球員，增加更多傳承的意義在裡面。

他表示，希望藉由活動讓台灣人的精神一代、一代地傳承下去，於是邀請北加州少棒比賽第二名的Quito-Saratoga棒球隊全員參加台灣日活動，由代表矽谷在地的台灣小朋友先開球，再來由代表矽谷科技精神的領袖開第二球，展現舊金山灣區台灣人代代相傳的力量。

北加州少棒比賽第二名的Quito-Saratoga棒球隊全員參加台灣日活動，代表了矽谷種族多元特色。（主辦單位提供）

棒球隊家長表示，Quito-Saratoga棒球隊非常具有矽谷南灣的種族多元特色。除白人外，球隊內有台灣裔、日裔、香港裔、印度裔、越南裔，所有的小朋友都為了台灣日做了最好的準備，當天全員11人再加上3位教練都參加活動，不只小球員們非常開心，連教練都說他們自己很少有機會可以站上大聯盟，感到非常榮幸。

蔡承憲現在擔任投手，也已加入Trosky的Travel Team，之後開始跨州比賽，將台灣的棒球精神繼續傳承下去。（主辦單位提供）

蔡承憲從五歲開始就加入Quito-Saratoga棒球隊。棒球隊家長說，他從小就熱愛棒球，連睡覺都拿著手套。蔡承憲現在擔任投手，也已加入Trosky的Travel Team，之後開始跨州比賽，將台灣的棒球精神繼續傳承下去。

Quito-Saratoga棒球隊也代表台灣日活動來賓，由蔡承憲擔任真正的第一球開球員。（主辦單位提供）

活動開始前，黃仁勳還在努力練習投球，與蔡承憲兩人互相練習丟接球的畫面也吸引許多觀眾觀看。場內專業人士說，黃仁勳投接球的姿勢，以及接球都能一次接到手套裡，看得出來黃仁勳很重視這場開球活動，應該私下練習很久。

Quito-Saratoga棒球隊也代表台灣日活動來賓，由蔡承憲擔任真正的第一球開球員。（主辦單位提供）

蔡承憲說，他能擔任開球員，還能與黃仁勳一起投接球，非常興奮。而他當天投球完以後，運動家隊有幾位球員前輩找他聊天、合影，讓他覺得完成了人生其中一個夢想，希望有朝一日自己真的能進入大聯盟，成為大聯盟的一員。