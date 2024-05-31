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電腦歷史博物館2024「CHM年度人物」 黃仁勳當選

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣報導
黃仁勳（右一）因「在電腦圖形設備和系統進步，加速計算以及人工智慧領域富有遠見的領導力」當選2024年度「CHM年度人物」。（主辦方提供）
黃仁勳（右一）因「在電腦圖形設備和系統進步，加速計算以及人工智慧領域富有遠見的領導力」當選2024年度「CHM年度人物」。（主辦方提供）

「電腦歷史博物館」日前宣布了2024年度「CHM年度人物」。共有五位傑出的科技先鋒憑藉各自在高級計算領域中啟迪世界，推動人類進步的貢獻而獲此殊榮。

五位獲獎者包括電子遊戲開發方面的先驅艾爾坎（Allan Alcorn)，布希內（Nolan Bushnell)以及梅爾（Steven Mayer)；互聯網先驅法因樂（Elizabeth “Jake” Feinler)；還有就是輝達公司的創始人和執行長黃仁勳（Jensen Huang)。

主辦方對黃仁勳當選年度人物原因的表述是：「在電腦圖形設備和系統進步，加速計算以及人工智慧領域富有遠見的領導力。」

「電腦歷史博物館」將在11月16日舉行頒獎典禮來表彰本年度的5位科技先鋒，希望可以藉此將他們開創性的故事傳遞給未來的世代。

「CHM年度人物」評選已經有超過30年的歷史，表彰過眾多科技領域的先驅。其中包括Apple公司聯合創始人沃茲尼克（Steve Wozniak），NASA數學家約翰森（Katherine Johnson），互聯網先驅瑟夫（Vint Cerf），第一台電腦ENIAC的程式設計師巴提克（Jean Bartik）等。他們的姓名和事蹟都保存在「電腦歷史博物館」的「名人牆」上。

博物館 黃仁勳 輝達

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