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AI教母李飛飛：用登月思維 保持美國領導力

記者劉先進／舊金山報導
AI教母、華裔教授李飛飛說，希望在美國公共部門的人工智慧領域採用登月心態，透過政策推廣等途徑，推動公共部門在AI技術方面的創新，保持美國的領導力。（記者劉先進／翻攝）
AI教母、華裔教授李飛飛說，希望在美國公共部門的人工智慧領域採用登月心態，透過政策推廣等途徑，推動公共部門在AI技術方面的創新，保持美國的領導力。（記者劉先進／翻攝）

AI教母、華裔教授李飛飛( Fei-Fei Li )說，希望在美國公共部門的人工智慧領域採用登月心態（moonshot mentality），透過政策推廣等途徑，推動公共部門在AI技術方面的創新，保持美國的領導力。

李飛飛表示，在AI技術領域，最擔憂的是美國領導力。當她和拜登總統討論時，提及技術對經濟、社會和未來的重要性，需要確保美國人，尤其是作為自由民主國家，擁有領導力。可以投資未來的最大工作之一，就是在公共部門的人工智慧領域採用登月心態。

她說，公共部門涉及到大學、學院、非營利組織和政府，是美國創新的驅動力之一。查看全球定位系統、互聯網、生物技術，甚至是早期AI技術的發展史，都有來自公共部門的推動力。公共部門生產公共產品，或勞動力和未來的學生，或由好奇心驅動的知識，這些知識最終可以轉化為可商業化的產品和應用。公共部門可以幫助所有人理解、交流和評估這項技術。目前，在公共部門和私營機構的AI之間，技術有差距，而這種差距對於一個國家的領導力來說是不健康的。

李飛飛建議，利用登月思維，推動公共部門在AI技術的創新，比如一直宣導的國家人工智慧研究資源法案。「當我在南加州的帕薩迪納讀研究生時，剛好幹細胞法案獲得通過。這是對公共部門和好奇心的驚人投資，推動相關研究，讓加州一直處於領先地位。在全球大背景下，發展公共部門的AI創新力，對美國在人工智慧領域的領導地位自己至關重要。」

李飛飛認為，推廣AI技術發展，需要聯邦到各級政府決策者合作。史丹福以人為本AI研究院的創始原則之一就是政策推廣。這與傳統的矽谷思維方式大相逕庭。五年前，該院就創建國會訓練營，設立獎學金，將技術專業的學生送到白宮和國會。不斷與胡佛研究院合作編寫政策簡報，創建溝通管道。

「這正在逐漸產生影響。我們也在密切關注某些法案、例如，目前參議院和國會兩黨共同發起的人工智慧法案。這是邁向登月思維的一步，為公共部門建設國家電腦數據資源的基礎設施。」

Chat GPT等AI技術的發展，引人注目。（記者劉先進／攝影）
Chat GPT等AI技術的發展，引人注目。（記者劉先進／攝影）

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