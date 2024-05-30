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屋崙一對兄弟被控參與毒品販運 不准保釋

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜指控一對屋崙兄弟參與毒品販運。（本報檔案照）
舊金山地檢長謝安宜指控一對屋崙兄弟參與毒品販運。（本報檔案照）

舊金山地區檢察長謝安宜(Brooke Jenkins) 宣布，36歲的何塞·拉莫斯-埃拉佐(Jose Ramos-Erazo)和33歲的喬納森·拉莫斯-埃拉佐( Jonathan Ramos-Erazo)這對兄弟因在田德隆區販運毒品而被指控。

埃拉佐兄弟於23日晚上被捕，舊金山警方從他們身上查獲了超過18磅毒品。兩人在29日提堂，均表示不認罪。兩人都被指控持有並銷售芬太尼、海洛因、甲基安非他命（冰毒）、可卡因鹽和可卡因鹼等多項重罪。其中33歲的喬納森還被指控一項運輸、銷售和贈送受管制物質的罪名。

刑事起訴書還聲稱，他們持有超過四公斤的芬太尼（近九磅）和超過一公斤的甲基安非他命（超過兩磅）。

謝安宜表示：「舊金山的毒品販運導致數千人死亡，並給生活和工作在這種致命貿易中的吸毒者和鄰居帶來痛苦。我的辦公室將繼續盡一切努力保護公眾安全並起訴這些厚顏無恥的毒販。」

根據法庭紀錄，經過長期調查，警方於23日在Bush Street 750號停車場逮捕了正在離開的這兩名男子。

這對兄弟的下一次出庭日期是6月11日，對此案進行初步聽證會。由於他們構成公共安全風險，地檢處決定將他們拘留候審。法庭沒有允許他們兩人保釋。兩人目前仍被拘留。

儘管已提出指控，但這仍在積極調查中。任何有訊息的人請撥打舊金山警察局舉報熱線1-415-575-4444 或發送簡訊至 TIP411，並以SFPD開頭。可以匿名。

舊金山 毒品

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