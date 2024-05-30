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裴洛西丈夫遇襲 倒臥血泊驚悚照曝光 兇嫌狄帕培不認罪

編譯廖宜怡／綜合報導
前眾議院議長裴洛西丈夫保羅（右）前年10月在舊金山家中遭到男子狄帕培襲擊。（美聯社）
前眾議院議長裴洛西丈夫保羅（右）前年10月在舊金山家中遭到男子狄帕培襲擊。（美聯社）

前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi）遇襲案加州審判29日開庭。陪審團看到的第一張照片，是保羅倒臥在血泊中的血淋淋畫面，顯然是在2022年10月28日保羅遭闖入家中的嫌犯狄帕培（David DePape）以鐵錘重擊頭部後拍攝的。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山地檢處檢察官康納利（Sean Connolly）在開庭陳述時談到住家的神聖性和隱私性。他表示，人們睡著時是最脆弱的，尤其是老年人。他要大家試想，當保羅半夜在住家獨自睡在床上時，竟然闖進來一個狂躁的陌生人，該有多可怕，而這名陌生人的確也成了他的夢魘。

狄帕培被舊金山檢方指控謀殺遂、使用致命武器攻擊和虐得老年人，但狄帕培不認罪。

辯方律師利普森（Adam Lipson）29日則試圖在開場陳述中分析狄帕培在攻擊案發生前幾個月的精神狀況。

利普森表示，狄帕培當時住在東灣列治文市（Richmond）一個沒有浴室的車庫裡，每天醒著的時候幾乎都在玩電子遊戲或上網，相信自己可以與仙女談話，也能讀懂人們的內心。更嚴重的是，他深陷陰謀論的泥淖中，認為自己「必須做點什麼」。

利普森說，在狄帕培看來，「全球精英」參與了一個有組織的犯罪、掩蓋事實、戀童癖和強姦兒童的網路，而政府是這個網路的共犯。

利普森對陪審團說，狄帕培容易產生幻想，被診斷出患有精神分裂型人格障礙。狄帕培的攻擊行為是可怕的，但他從未想過要殺死保羅，只是在計畫受挫時「非理性地發洩情緒」。

聽完控辯雙方的開庭陳述後，法官還聽取了舊金山警員的證詞，這幾名警員為攻擊事件當晚到達裴洛西家後遇到的情況作證。

狄帕培本周已因這起案件被聯邦法官判處30年有期徒刑。

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