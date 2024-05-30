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舊金山市議員潘正義 促SFHA兌現「東廣場」改建承諾

記者楊逸辰／舊金山報導
潘正義要求舊金山住房管理局兌現對「東廣場」社區進行投資和改建的承諾。（記者楊逸辰／攝影）
潘正義要求舊金山住房管理局兌現對「東廣場」社區進行投資和改建的承諾。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山中部的一處非裔社區「東廣場」（Plaza East）的住戶們和舊金山市議員潘正義29日要求舊金山住房管理局（San Francisco Housing Authority，SFHA）兌現他們會對該社區進行投資和改建的承諾。

「東廣場」位於舊金山中部的The Fillmore地區，是舊金山僅存的歷史性非裔社區之一。在過去的34年中，由於社區未得到政府的重視，社區中的住房漸漸老化與落後，該地區失去了超過50%的非裔居民。單就過去10年裡，有超過6000名非裔居民離開了這一社區，這一歷史性非裔社區的存亡危在旦夕。

在經過住戶們長達十年要求政府對這一社區進行投資和改建的鬥爭後，今年3月，聯邦住房和城市發展部的管理層和「東廣場」的住民們經過了會議和討論，同意實施住民的要求，但具體的投資和重建需要靠舊金山住房管理局來實現。

住民要求將原有的物業公司MBS（ McCormack Baron Salazar ）移除，讓他們不再參與到「東廣場」的建設中來。在至少連續3年中每年至少投資40萬元，來支持居民的服務設施以及當地居民的企業。在「東廣場」投入至少價值700萬元的新投資來用於修理、改建和重建以及當地的資金需求。最重要的是，住民要求他們能夠充分參與到「東廣場」的重建過程中，讓重建和改建過程充分獲得他們的討論和同意。

「東廣場」的社區領袖蘇丁（Kelvin Soodeen）說︰「我們已經見了太多空頭承諾，這裡是我們的家園，我們要確保讓住房管理侷負責，直到所有的承諾都被兌現。」

舊金山「東廣場」住戶和市議員潘正義，要求舊金山住房管理局兌現他們會對該社區進行投...
舊金山「東廣場」住戶和市議員潘正義，要求舊金山住房管理局兌現他們會對該社區進行投資和改建的承諾。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 投資 非裔

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