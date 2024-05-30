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使用過期化學武器？監獄演習 附近師生誤吸催淚瓦斯

記者王子涵／舊金山報導
縣警長宮本確認，兒童生病是由訓練演習造成的，他勒令停止進一步的演習，等待調查。（本報檔案照）
縣警長宮本確認，兒童生病是由訓練演習造成的，他勒令停止進一步的演習，等待調查。（本報檔案照）

舊金山縣3號監獄的最近一次防暴演習，意外將附近一處小學的師生暴露在防爆製劑下，多人感到不適。根據舊金山紀事報的報導，其中可能含有幾十年前就已經過期的化學武器。

一位知情人士爆料，在縣監獄進行訓練之前，來自柏克萊加大(UC Berkeley)和舊金山加大(UCSF)的校警被邀請。他們攜帶了校警庫存中的催淚彈，以便在演習過程中使用並處理。

經過縣警辦公室的查實，是柏克萊加大校警在5月21日的演習中使用了催淚彈。並且縣警有理由相信，在有關學生受到過期化學試劑影響的新聞曝出後，學校將這些濾毒罐清除出倉庫。

催淚彈通常在生產日期後的五年左右失效。縣警方面表示，演習中使用的化學製劑，包括CS氣體（催淚性毒氣）、OC氣體（辣椒油）和胡椒噴霧。

消息稱，演習目的是測試防毒面具的防護力，和胡椒噴霧、催淚瓦斯等化學劑的實際效果。這些彈藥被使用在監獄內的一處建築中，模擬可能發生的暴動或人質事件。

化學物質飄散半哩後，Portola小學的1名成人和20多名兒童的眼睛、喉嚨和鼻子受到刺激，一輛救護車和消防人員趕到現場。但無入院治療的紀錄。

舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）表示，兒童生病是由訓練演習造成的，他勒令停止進一步的演習，等待調查。

宮本說：「很明顯我們擔心過期或失效的東西，以及如何處理這些東西。這是我們審查工作的一部分，要確保這種情況不再發生。」

灣區空氣質量管理局和聖馬刁衛生部門正在聯合調查該事件。

舊金山縣3號監獄距離最近的Portola小學僅有5分鐘車程。（取自谷歌地圖）
舊金山縣3號監獄距離最近的Portola小學僅有5分鐘車程。（取自谷歌地圖）
舊金山縣3號監獄距離最近的Portola小學僅有5分鐘車程。（取自谷歌地圖）
舊金山縣3號監獄距離最近的Portola小學僅有5分鐘車程。（取自谷歌地圖）

舊金山 柏克萊加大 監獄

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