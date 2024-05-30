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ChatGPT內容升級 2媒體巨頭授權OpenAI

編譯組／綜合報導
OpenAI 與二媒體巨頭Vox Media和The Atlantic簽定協議，ChatGPT可使用其內容。(圖截取自電視畫面)
OpenAI 與二媒體巨頭Vox Media和The Atlantic簽定協議，ChatGPT可使用其內容。(圖截取自電視畫面)

OpenAI與二媒體巨頭「Vox Media」及「The Atlantic」簽定協議，可授權使用其內容與產品開發，將新聞機構內容整合到其ChatGPT聊天機器人。

此前，OpenAI也與「新聞集團」(News Corp.)做出類似協議、允許這家人工智慧公司存取華爾街日報、Barron's與紐約郵報(New York Post)等出版物目前與存檔內容。

The Atlantic執行長湯普森(Nicholas Thompson)聲明，相信人們使用人工智慧模型進行搜尋，將成為未來瀏覽網路的基本方式之一，很高興和OpenAI合作，可讓The Atlantic's報導與故事，呈現給他們的數百萬用戶，並在其平台擁有新聞發言權。

儘管交易的具體條款尚未披露，但OpenAI與新聞出版商之間的大部分合作，皆涉及內容安排。根據與Vox Media協議，OpenAI不但可存取Vox、the Verge、Eater、New York Magazine、the Cut、Vulture等出版物內容，還可作為其附屬商業產品Strategist Gift的搜尋工具。

OpenAI營運長萊特卡波(Brad Lightcap)表示，這些合作夥伴關係目標是「推動創新並擴展新聞業產出內容的觸及範圍」。

此外，Vox Media計畫運用OpenAI知識庫來增強其2019年推出資料平台Forte。Vox Media執行長班克夫(Jim Bankoff)聲明表示，協議符合目標，利用生成式人工智慧提供用戶創新，保護並增加新聞內容與智慧財產權價值，並提高生產力與可用性，提升優秀新聞工作人員與創作者的能力與創造力。

除了Vox Media、The Atlantic與新聞集團之外，OpenAI還與其他媒體巨頭達成協議，包括美聯社、德國Axel Springer、西班牙Prisa Media、法國Le Monde與倫敦金融時報(Financial Times)。

OpenAI執行長艾特曼(Sam Altman)上周表示，這些合作協議顯示媒體與科技新領域，正共同為人工智慧尊重、增強與維護世界級新聞產業標準的未來，奠定基礎。

不過，並非所有實體媒體都願意與人工智慧公司建立合作關係。去年12月，紐約時報(New York Times)對OpenAI與微軟提出重大訴訟，指控侵犯版權。此案預期將為涉及人工智慧與媒體公司的法律訴訟，開創先例。

OpenAI 人工智慧 華爾街

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