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美中氣候合作 11項成果清單在這裡

記者劉先進、李怡/舊金山報導
加州州長紐森參與對話。（記者李怡／攝影）
加州州長紐森參與對話。（記者李怡／攝影）

美中地方氣候行動高級別活動達成11項成果清單。包括，中國發改委和美國能源部就碳捕集、利用與封存(CCUS)項目合作工作計畫達成一致，雙方將於近期啟動項目徵集等。

其他成果有︰中國發改委與加州政府達成關於加強低碳發展和綠色轉型合作的諒解備忘錄重點合作事項清單(2024-2025年)。

中國生態環境部對外合作與交流中心與加州-中國氣候研究院簽署「關於共同開展遇見美麗:中美青少年未來氣候領袖研修交流項目的合作諒解備忘錄」。

出席中美灣區對話的美方市長代表團。（記者李怡／攝影）
出席中美灣區對話的美方市長代表團。（記者李怡／攝影）

廣東省生態環境廳與加州-中國氣候研究院簽署關於「落實兩省州深化綠色發展合作協議的諒解備忘錄」海南省與加州簽署2024年諒解備忘錄工作計畫。

中國天津市人民政府、福建省政府與美國俄勒岡州政府將於今年共同舉辦第四屆中國-俄勒岡州氣候變化與可持續發展論壇。

中國山西省政府與美中綠色基金會決定加強應對氣候變化和能源轉型合作。

中國海洋石油集團有限公司、埃克森美孚公司以及荷蘭皇家殼牌石油公司決定聯合推進大亞灣碳捕集和封存（CCS）集群項目。

中國陝西瀚坤世紀環保科技公司、中國西北大學與美國德州大學奧斯汀分校將合作實施10萬噸級二氧化碳地質封存科學研究設施及碳捕集與封存示範項目。

中美21世紀20年代強化氣候行動工作組項下中美低碳可持續省/州和城市專題小組，將為雙方氣候務實合作搭建平台，重點聚焦但不限於綠色轉型與可持續發展。

中美省/州和城市將鞏固已有的經貿合作基礎，支持中美地方和企業應對氣候變化最佳實踐和案例研究。

加州 石油 俄勒岡州

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