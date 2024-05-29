攻擊裴洛西夫男 重新判刑前落淚道歉 法官仍判30年徒刑
兩年前因企圖綁架前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），並用鐵錘擊傷裴洛西丈夫的男子狄帕培（David DePape），28日在聯邦法院罕見的重新量刑聽證會上為其行為道歉。儘管如此，法官仍維持對狄帕培做出的30年徒刑判決。
舊金山聯邦地方法官柯利（Jacqueline Scott Corley）本月17日以企圖綁架裴洛西的罪名，判處狄帕培20年徒刑，並因攻擊裴洛西丈夫判處狄帕培30年徒刑，皆為罪名最高刑罰，但刑期可同時進行。
不過，檢察官和辯方律師當時都沒有注意到柯利的疏忽，即沒有允許狄帕培在法庭上發言。在柯利做出判決數小時後，檢察官提出動議，指出法院未能依照聯邦規定，提供狄帕培「發言或提供任何訊息以減輕其刑罰」的機會，要求法庭重新舉行量刑聽證會。
因此，柯利28日重新召開聽證會，讓狄帕培以減輕其刑罰為目的發言。柯利為自己的疏忽向狄帕培及其律師道歉，並詢問狄帕培是否願意在法庭上發言，狄帕培表示願意。
身穿橘色上衣和長褲、頭髮紮成短馬尾的狄帕培拿出事先準備好的字條，快速地說：「我對我所做的事深感抱歉。」他補充，他自覺糟糕透頂，但強調無意傷害裴洛西，自己應該在知道裴洛西不在屋內時就離開才對。
狄帕培還說，回顧事發前後那段時間，他的生活過得並不好。不過，事發之後，他和許久沒有往來的母親及其他家人重新聯絡上，幫助他得以繼續前進。最後，他因為情緒激動而落淚，律師拍了拍他的背予以安慰。
柯利強調，判決必須反映出罪行的嚴重性，同時對其他可能選擇闖入民選官員家中、將其配偶扣為人質、毆打他們的人發揮威懾作用。她說：「判決必須傳達出這樣的訊息：我們的民主絕對不接受這樣的行為。」
柯利說，狄帕培已服刑19個月，其聯邦判決應與加州判決同時執行。她指出，由於狄帕培是加拿大公民，在服刑完畢後，他將會被驅逐回加拿大。
美聯社指出，加州指控狄帕培犯下謀殺未遂、虐待老人、入室盜竊和其他多項重罪，定於29日舉行開庭陳述。
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