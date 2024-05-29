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攻擊裴洛西夫男 重新判刑前落淚道歉 法官仍判30年徒刑

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攻擊前眾院議長裴洛西丈夫的男子狄帕培在重新量刑聽證會上聲淚俱下道歉。（電視新聞截圖）
攻擊前眾院議長裴洛西丈夫的男子狄帕培在重新量刑聽證會上聲淚俱下道歉。（電視新聞截圖）

兩年前因企圖綁架前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），並用鐵錘擊傷裴洛西丈夫的男子狄帕培（David DePape），28日在聯邦法院罕見的重新量刑聽證會上為其行為道歉。儘管如此，法官仍維持對狄帕培做出的30年徒刑判決。

舊金山聯邦地方法官柯利（Jacqueline Scott Corley）本月17日以企圖綁架裴洛西的罪名，判處狄帕培20年徒刑，並因攻擊裴洛西丈夫判處狄帕培30年徒刑，皆為罪名最高刑罰，但刑期可同時進行。

不過，檢察官和辯方律師當時都沒有注意到柯利的疏忽，即沒有允許狄帕培在法庭上發言。在柯利做出判決數小時後，檢察官提出動議，指出法院未能依照聯邦規定，提供狄帕培「發言或提供任何訊息以減輕其刑罰」的機會，要求法庭重新舉行量刑聽證會。

因此，柯利28日重新召開聽證會，讓狄帕培以減輕其刑罰為目的發言。柯利為自己的疏忽向狄帕培及其律師道歉，並詢問狄帕培是否願意在法庭上發言，狄帕培表示願意。

身穿橘色上衣和長褲、頭髮紮成短馬尾的狄帕培拿出事先準備好的字條，快速地說：「我對我所做的事深感抱歉。」他補充，他自覺糟糕透頂，但強調無意傷害裴洛西，自己應該在知道裴洛西不在屋內時就離開才對。

狄帕培還說，回顧事發前後那段時間，他的生活過得並不好。不過，事發之後，他和許久沒有往來的母親及其他家人重新聯絡上，幫助他得以繼續前進。最後，他因為情緒激動而落淚，律師拍了拍他的背予以安慰。

柯利強調，判決必須反映出罪行的嚴重性，同時對其他可能選擇闖入民選官員家中、將其配偶扣為人質、毆打他們的人發揮威懾作用。她說：「判決必須傳達出這樣的訊息：我們的民主絕對不接受這樣的行為。」

柯利說，狄帕培已服刑19個月，其聯邦判決應與加州判決同時執行。她指出，由於狄帕培是加拿大公民，在服刑完畢後，他將會被驅逐回加拿大。

美聯社指出，加州指控狄帕培犯下謀殺未遂、虐待老人、入室盜竊和其他多項重罪，定於29日舉行開庭陳述。

裴洛西 加州 加拿大

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